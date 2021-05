Desalojaron una feria de vecinos en la Ciudad

La feria de vendedores de alimentos, productos caseros y de trueque, que lleva 15 años en Junín, fue desalojada en la tarde de ayer, en una plaza de avenida Alvear, en el barrio Bicentenario.

“Necesitamos tramitar un permiso. Tratamos de hacerlo, pero no nos atendieron. Hay gente que necesita esta entrada para comer y llevar el mango a la casa. Todos traen y venden”, dijo una vecina que participa cada fin de semana.

“Cada puesto tiene el alcohol, hay barbijos y somos consientes de la pandemia, pero la realidad es que la gente necesita comer y no tenemos ninguna respuesta de nadie”, apuntó.



“Nosotros estamos cansados de ir a la Municipalidad a pedir el permiso que no nos dan”, subrayó.

Al respecto, desde el área de Seguridad municipal afirmaron: “El fin de semana pasado fueron notificados para que hagan el permiso, ya que tenían amontonamiento de gente y no cumplían con ningún protocolo”.

“En ese momento se les dijo que tenían que hacer todos permisos correspondientes y, como no los hicieron, se hizo lo que se tenía que hacer en un momento de pandemia en el cual el amontonamiento puede complicar la situación”, sostuvieron.



“Hoy estamos peleando por el sistema de salud que necesita camas y por una regulación de que todo funcione de la mejor manera hacia adelante. Tenemos que estar atentos de prohibir estos eventos que no estén reglamentados y que no cumplan con los protocolos”, explicaron.

“Al aire libre no significa que todo vale, ya que pueden estar hasta 20 personas por el decreto provincial. Nosotros somos aperturistas y queremos que todo funcione, pero tenemos que velar que todo esté dentro de la reglamentación”, concluyeron.