Le robaron dinero y joyas a un hombre que fue víctima de un secuestro virtual

En la mañana de ayer, un adulto mayor fue víctima de un “secuestro virtual” en Junín, una modalidad delictiva de extorsión.

Según informaron fuentes policiales, el hombre fue engañado a través de una llamada telefónica y le entregó una suma de dinero y joyas a un desconocido, que se apersonó en su vivienda, de calles 25 de Mayo y Paso.

La persona detrás del teléfono le aseguró que tenía secuestrado a su hijo y que para liberarlo debía juntar todos los elementos de valor que tuviera para entregárselo a un hombre, que pasaría por la vivienda.

Tras cometer el hecho, el delincuente huyó caminando por calle 25 de Mayo con dirección a avenida República.

El ilícito fue alertado en horas de la tarde, cuando personal policial y de Policía Científica se hicieron presentes en el domicilio, donde realizaron las pericias.

Sobre la investigación, además, informaron que "se están analizando las cámaras de seguridad de la zona".

Prevención

Desde las fuerzas de seguridad alertaron que "mediante engaño telefónico se les intenta hacer creer a un ciudadano que un familiar cercano está siendo `secuestrado o robado´, amenazando con que atentarán contra su integridad física o su vida". La estafa ocurre cuando amenazan con el ataque a la falsa víctima "si no se hace entrega de una suma dinero en forma inmediata".

En ese marco, se señaló que "jugando con el nerviosismo de las víctimas lo utilizan para seguir adelante con el ilícito", con el agregado de que "los malvivientes solicitan a sus víctimas que no corten la comunicación, pra evitar de esta manera que puedan pensar o constatar la información que es totalmente falsa y con fines extorsivos".

En caso de ser víctima de este tipo de delito se recomendó "no brindar ningún tipo de dato personal, cortar la comunicación y dar aviso al servicio de emergencias 911".

Se pidió especialmente a quienes tienen familiares o allegados adultos mayores que se comuniquen con ellos y den a conocer las precauciones del caso para evitar caer en la extorsión.