La hermana de Verón negó que el joven haya escapado de la policía

La hermana de Lucas Verón, asesinado durante una persecución en el partido bonaerense de La Matanza y por cuyo crimen detuvieron a dos policías, negó la versión que indicaba que el joven y su amigo escapaban en moto tras robarle el celular a una mujer.

Cinthia, la hermana de Lucas, negó la versión policial que señalaba que el joven recibió un disparo mientras escapaba en moto tras cometer el robo de un celular y denunció que el amigo de su hermano recibió amenazas para realizar esa declaración en la comisaría Segunda de González Catán.

“En la comisaría lo encerraron y le dijeron que tenía que decir que salieron a robar porque sino se 'comía' 25 años preso”, precisó.

La mujer aseguró que uno de los policías detenidos por la muerte de su hermano, Ezequiel Benítez -la otra agente es Cintia Duarte-, tiene denuncias por maltratar a otros adolescentes en el mismo barrio.

“Ellos son pareja y viven a dos cuadras de mi casa. Él tiene antecedentes porque maltrata a los chicos; a uno le gatilló en la cabeza y le pegó”, denunció la mujer.

Además, agregó que Duarte la consoló en el hospital Simplemente Evita de González Catán, donde fue trasladado Lucas tras haber recibido un disparo de arma de fuego.

“Cuando llevamos a mi hermano al hospital estaban ellos consolándonos. Ella me decía que me tranquilice yo y mi mamá. La descubrí ayer mirando las fotos”, relató la mujer.

Por su parte, el padre de Lucas recordó a su hijo y lo describió como "una excelente persona y trabajador".

“MI hijo era un trabajador, una excelente persona. Vivía para sus caballos y los carros que restauraba. Me lo mataron como una rata, me lo fusiló como un perro y me lo dejó tirado en una zanja”, dijo su padre, con lágrimas en sus ojos.

Por último, le pidió al fiscal de la causa, Juan Pablo Tahtagian, “que no le tiemble la mano cuando tenga que tomar una determinación con los asesinos”.