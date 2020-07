Continúa detenida la mujer que seducía hombres, entre ellos varios juninenses, obtenía fotos íntimas y luego pedía dinero para no difundirlas

Una mujer de 30 años fue detenida en San Nicolás –tal como informáramos días atrás- acusada de extorsionar a hombres , obtener fotos íntimas de ellos y luego exigirles entre 20 y 50 mil pesos para no difundirlas a través de las redes sociales, informaron hoy fuentes policiales.

Los investigadores intentaban determinar si de la maniobra extorsiva también participaba la pareja de la detenida, un hombre que está preso en el penal bonaerense de nuestra ciudad, donde cumple una condena por robo.

El arresto se realizó el pasado martes y estuvo a cargo de personal de la DDI de Junín, en conjunto con sus colegas de San Nicolás, en una vivienda ubicada en la calle Schubert al 1832, de esa ciudad, donde la mujer fue sorprendida en momentos en que subía a las redes algunas fotos de una de sus víctimas.

La investigación se inició en marzo de este año tras las denuncias de tres damnificados, algunos de nuestra ciudad y otros de San Nicolás, quienes indicaron que una mujer los había seducido a través de su cuenta de Facebook, para luego pedirles imágenes íntimas.

De acuerdo con la denuncia, una vez que ella obtuvo las fotos solicitadas, comenzó a exigirles dinero para no hacerlas públicas.

Las fuentes dijeron que los denunciantes refirieron haber sido extorsionados para entregar sumas de entre 20 y 50 mil pesos, que debían transferir a una cuenta, cuyo CBU la mujer les proporcionaba.

Un jefe policial consultado por Télam dijo que, si bien las denuncias realizadas fueron tres, hubo más víctimas de la mujer que no se atrevieron a hacerlas.

En el marco de la misma pesquisa también se allanó una celda del penal de Junín, donde se encuentra detenida la pareja de la acusada, un hombre de 39 años al que se le secuestró un teléfono celular y que se cree formaría parte de la maniobra delictiva.

La mujer se negó a declarar ayer a la tarde al ser llevada ante la justicia acusada de "extorsión" y esta mañana continuaba detenida.