Pueden retener vehículos que adeuden la patente

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) publicó un listado de 69 vehículos (automóviles, utilitarios y camionetas) de Junín que están en condiciones de ser retenidos debido a una deuda de patente.

ARBA podrá secuestrar vehículos que adeuden patentes por un importe igual o mayor al 10% de su valor o al 30% de las cuotas vencidas no prescriptas. Para la incautación de la unidad, habrá una condición: que su valuación fiscal supere los 60 mil pesos y la antigüedad sea menor a los cinco años.

El requisito sobre la antigüedad, sin embargo, no regirá para los modelos considerados suntuarios o deportivos (camionetas, jeeps y pick-ups). El secuestro sólo se podrá efectuar sobre los modelos con una antigüedad no mayor a cinco años sin computar aquel en que se verifica la disposición.

Para los planes de pago caducos, ARBA considera adeudadas todas sus cuotas y se otorga el derecho de publicar en su página web la lista de los que se hallan en situación de ser pasibles de secuestro.

Como única forma de evitar el retiro del auto, los contribuyentes deberán acreditar el pago de las patentes reclamadas o cancelar, al menos, el 50% de la deuda dentro de los quince días corridos al momento de la notificación.

Si concluido ese plazo, no se registra el pago, ARBA podrá proceder al secuestro, según se reglamentó.