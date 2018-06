La adolescente de 16 años baleada en el barrio Fonavi no volvería a caminar

La menor de 16 años que recibió dos disparos de arma de fuego en la vía pública en el Barrio Fonavi la tarde del domingo 27 de mayo continúa internada en el Hospital Interzonal, donde fue trasladada a terapia intermedia.

Según informaron familiares de la menor a este diario, la joven no volvería a caminar debido a que uno de los balazos impactó en la médula espinal y no puede ser retirado mediante cirugía debido al riesgo que eso conllevaría.

“Me miró y me disparó”

Familiares de la menor, en diálogo con Democracia, afirmaron que “gracias a Dios, dentro de la desgracia que sufrió, está estable internada en terapia intermedia. Uno de los proyectiles pudo ser extraído de su cuerpo y el otro no porque le hizo estallar la médula y es imposible operarla, ya que si la tocan puede morir en el quirófano”.

“Ella sabe que quedó paralítica y que no va a volver a caminar nunca más. Es increíble que este tipo de personas (el agresor que continúa prófugo de la Justicia) se maneje tan impunemente en las calles de Junín en el ambiente de la droga y la delincuencia”, remarcaron.

“Este tipo estaba discutiendo con otro hombre en la calle, que le dijo: ‘mirá si vas a sacar un fierro que hay criaturas acá’. Ahí se sintió el primer disparo. La víctima había quedado adentro de un auto estacionado, dándole el pecho a su bebé, que a su vez quedó a la par del vehículo donde bajó el malviviente”, informaron.

“Cuando ella bajó y cerró la puerta, este sujeto la miró y le efectuó el primer disparo. Luego, volvió a cargar y la baleó por segunda vez. No se entiende por qué le disparó a la menor y no al tipo con quien discutía. En ningún momento ella quedó en el medio de los disparos”, aclararon.

“Cuando la adolescente bajó del auto –donde esperaba seguir con un recorrido-, el nene quedó prendido de la teta. Si ella no giraba, los dos disparos los recibía el bebé. ‘Me miró y me disparó’, dijo la joven que quedó enfrentada cara a cara con el hombre”, remarcaron.

Cabe aclarar que la causa quedó caratulada como “intento de homicidio doblemente agravado”, tramitada en la Fiscalía del Dr. Esteban Pedernera.

Este lamentable hecho ocurrió el domingo 27 de mayo a las 18.15, en la intersección de calles Sanabria y Quintana donde una menor de 16 años recibió dos disparos de arma de fuego en un confuso episodio en el cual dos hombres se encontraban discutiendo. Uno de ellos, con frondoso prontuario delictivo, esgrimió un arma de fuego y disparó.