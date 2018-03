En la Región crecieron un 12,9% los delitos cometidos por menores

El fenómeno no es exclusivo de nuestra ciudad. De acuerdo a estadísticas del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires -que refleja los procesos penales seguidos a jóvenes que, siendo punibles por edad y por delitos, fueron imputados formalmente- el total de procesos registrados hasta mediados de 2017 es de 26.637 investigaciones iniciadas.

Puntualmente, en el Departamento Judicial Junín el fenómeno evidencia un crecimiento, al pasar de 730 delitos cometidos por menores en 2015 a 824 en 2016, según datos oficiales, lo que representa un incremento del 12,9 por ciento en el total de ilícitos registrados.

En el total provincial, la región ostenta el 3,1 por ciento.

Mientras que en Azul hubo 1.115 ilícitos registrados (4,2%); en Bahía Blanca 1.259 (4,7%); Dolores 832 (3,1%); La Matanza 1.226 (4,6%); La Plata 2.508 (9,4%); Lomas de Zamora 3.915 (14,6%); Mar del Plata 1.466 (5,5%); Mercedes 1.116 (4,2%); Moreno-General Rodríguez 710 (2,7%); Morón 1.490 (5,6%); Necochea 293 (1,1%); Pergamino 658 (2,5%); Quilmes 1.431 (5,4%); San Isidro 2.108 (7,9%); San Martín 2.958 (11,1%); San Nicolás 1.032 (3,9%); Trenque Lauquen 813 (3,1%); Zárate-Campana 883 (3,3%).





Las modalidades con más casos

Los delitos contra la propiedad cometidos por menores en Junín y la región representan casi la mitad del total de ilícitos registrados (un 44%), entre ellos, daño, hurto, hurto agravado de vehículos dejados en la vía pública, otros hurtos agravados, robo, robo agravado por el uso de armas, otros robos agravados, y otros delitos contra la propiedad.

Sobresale también el total de homicidios: contabilizan dos consumados y tres tentativas; 71 amenazas; 113 lesiones leves; 50 causas por tráfico de estupefacientes (infracción a la ley de drogas, 23.737); y 33 lesiones culposas.



"No existe la contención"

En diálogo con Democracia, el concejal por el bloque Compromiso por Junín y especialista en seguridad, Andrés Rosa, afirmó que en materia de respuestas estatales frente al agravamiento del problema de la delincuencia juvenil “no se ha avanzado nada, no hay tratamientos ni centros de contención acordes, antes enviábamos a los chicos a Mar del Plata, pero ahora no hay cupo, por lo que no existe la contención, no hay programas provinciales ni locales”.

Para el ex titular de Atención a la Víctima, en este contexto “es muy difícil que el chico que tuvo un conflicto con la ley penal pueda reinsertarse, porque no hay políticas; estamos hablamos de bajar la edad de imputabilidad, pero no hay prevención ni tratamiento”.

En las comisarías locales el flagelo se refleja en las denuncias por arrebatos en la vía pública (motochorros), hurtos y daños.