Situación económica: entre el pesimismo y el pedido de más tiempo para los cambios

Al tiempo que se profundiza la caída del poder adquisitivo y es inminente la actualización de taritas en luz, gas y transporte, Democracia dialogó con vecinos en un sondeo callejero espontáneo para hablar con la gente sobre precios, consumo y actualidad económica.

Victoria destacó que "no está bueno lo que está pasando, pero tengo fe que la movilización del pueblo va a ayudar a que no se pueda seguir avanzando en el avasallamiento de los derechos. Creo que el gobierno tiene que escuchar a la gente". Y agregó que "el lema de aguantar me parece que no va, no hay que aguantar nada. Es complicado seguir con el sueldo que cada vez alcanza menos y aún faltan las tarifas". Asimismo, la mujer recalcó que "me parece que va a estar difícil por eso tenemos que estar unidos".

En tanto, la vecina Andrea Saavedra comentó que "va a mejorar, estamos con esperanza, con todo lo que pasamos que más mal nos va a ir. Las tarifas ya las pagábamos por otro lado, con la inflación. No hay otra manera que pagar los servicios, igual estaría mejor que se vayan recuperando los sueldos”.

Y añadió: "Mi mamá está en un hogar que la cuidan, tiene pensión y jubilación y aparte tengo que pagar para que esté bien atendida. Mi mamá trabajó toda la vida y tengo la suerte que puede estar bien, pero está lleno de gente grande que no tiene esa posibilidad. Un jubilado de mínima no puede vivir, no tiene la posibilidad de acceder ni a lo mínimo”.

Para finalizar, la vecina sostuvo que "hoy trabajo para poder pagar la estadía de mi mamá. Quiero creer que vamos a salir adelante, hay que darle unos meses más de tiempo a este gobierno.

Por su parte, hubo voces con mayores quejas. “Estamos viendo cosas imposibles de aguantar, estamos viviendo un momento espantoso, un jubilado no puede hacer absolutamente nada. Esta gente no es para gobernar este país, hay que hacer las cosas bien para que dentro de cuatro años podamos tener un gobierno mejor”, sostuvo Beto Cuchet.

En tanto, Cuchet aclaró que "este hombre no me gusta para nada. Se vienen más aumentos aun, no sé qué irá a pasar".

Otra de las consultadas fue Ana María Dimarco, quien sostuvo que "está difícil la situación, no se llega a fin de mes con los precios. Hay que aguantar el golpe y lo esperábamos con el cambio. La idea es que se mejore todo esto".