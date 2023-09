Mala praxis en YPF

Hace unos días nos hemos enterado que la jueza Loretta Preskas, en EE.UU., falló en contra de YPF y de la Argentina en una causa iniciada por Petersen Energía Inversora contra la Republica Argentina por un monto de u$s16.000 millones, como consecuencia de la estatización que se llevó a cabo en 2012, durante el gobierno de Cristina y siendo ministro de Economía Axel Kicillof.

En este punto se puede confirmar la mala praxis en la forma en que se produjo la mencionada estatización. Cuando hablamos de mala praxis estamos haciendo referencia a la responsabilidad profesional por las actuaciones llevadas a cabo, susceptibles de ser consideradas negligentes.

Claramente en este caso se trata de una mala praxis en la estatización de YPF que nos lleva hoy a tener que pagar por ese error, alrededor de u$s350 por cada argentino, entonces yo me pegunto si la justicia no debería intervenir y evaluar si los funcionarios que fueron responsables de esta condena a la Argentina no serían solidariamente responsables por la decisión tomada.

Según información obtenida por medios nacionales, la última valuación de YPF seria de u$s10.000 millones, o sea que la sentencia la pondría al borde de la quiebra por supuesto tendrá que salir el gobierno a su salvataje para evitar este descalabro, por eso digo, aquellos funcionarios que cometen errores tan graves para el patrimonio nacional deberían ser castigados por la justicia severamente y no permitirles ejercer cargos públicos en el futuro.

Recuerdo que en el momento de tomarse esa decisión en el congreso nacional se aprobó con una ovación del partido oficialista argumentando que se lograba la autodeterminación de la Argentina en materia energética, cuando la realidad de los próximos años nos golpeó muy fuerte al tener que importar gas en cantidades muy importantes que en parte tuvieron como consecuencia parte del déficit fiscal de la Argentina que todavía hoy soportamos.

¿Por eso me pregunto seguiremos tomando decisiones de esta manera, que han llevado a nuestro país a la crisis económica que todos padecemos?

En definitiva, el país deberá pagar el juicio más caro de la historia por mala praxis, se habla que el gobierno apelará la sentencia, pero las expectativas de que esto cambie son pocas, será entonces que solo sea mala praxis o hay algo más detrás de todo esto, que rol cumplió la familia Eskenazi, cercana al gobierno en este proceso, sería importante que la justicia investigue a fondo esta historia.

En estos días se conoció el fallecimiento de una conocida actriz por mala praxis, el medico que la operó fue condenado por la justicia y corre el riesgo de ir a la cárcel, en este caso de YPF uno de los responsables de la mala praxis se postula como candidato a gobernador, como decía María Elena Walsh “este es el mundo del revés”.

Aldo García López

DNI 4974484