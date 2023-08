En plena puja en el PRO, Macri fuerza una “foto de familia” que aleje los fantasmas de fractura

Mauricio Macri acompañó ayer a su primo Jorge en una caminata de campaña y, pese a las tensiones internas en el PRO con vistas a las PASO del 13 de agosto, garantizó su presencia el lunes próximo en el cierre de campaña del precandidato a jefe de gobierno porteño que, además, incluirá una foto conjunta de los dos presidenciables de Juntos por el Cambio: Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

En una jornada en la que una encuesta de Opina Argentina prácticamente expuso un escenario de empate técnico entre Macri y el radical Martín Lousteau en la primaria de CABA, el expresidente decidió jugarse a fondo por el exintendente de Vicente López con el objetivo que pueda ganar la interna y, de esa forma, ser el favorito para retener el distrito para el “partido amarillo”. De concretarse esta victoria, el espacio que fundó tras la crisis del 2001 cumpliría en 2027 dos décadas ininterrumpidas en el poder.

El encuentro de la víspera se produjo cerca del mediodía en una plaza del barrio porteño de Belgrano, en el que ambos dirigentes dialogaron con vecinos. “Va a ser una linda elección, donde espero que en la Ciudad continuemos con este lindo vínculo que hemos tenido ya desde hace muchos años entre el PRO y los ciudadanos de Buenos Aires”, remarcó el exmandatario no sin antes dejar un sugerente frase: “si no está roto, no lo arregles”.

No pareció un mensaje sólo al electorado de este distrito sino también al alcalde porteño que desde la oficialización de las elecciones concurrentes en CABA –se votará el mismo domingo 13 pero en urnas electrónicas-, ha evitado dar un respaldo contundente al postulante de su partido a su sucederlo en el cargo.

Esta postura ambigua ha generado chispazos no sólo con el equipo de campaña de Jorge Macri sino con los “halcones del PRO”. Esta semana, de hecho, le apuntaron por los fondos que el Instituto de Formación Lebensohn, una usina radical vinculada al ministro de Desarrollo Económico de CABA, José Luis Giusti, destinó a pagar la campaña del actual senador en las redes sociales.

Para intentar aquietar una tensión irresuelta, el expresidente decidió involucrarse en la campaña porteña y al mismo tiempo, forzar un impasse en la disputa a nivel nacional entre Larreta y Bullrich con una “foto de familia” cuyo escenario era definido al cierre de esta edición por los colaboradores del ministro de gobierno de CABA.

La renovada exposición del expresidente en la campaña de JxC se produce también en medio de la presión del entorno de Bullrich para que haga público su respaldo a la precandidatura presidencial de la exministra de Seguridad. Anoche un dirigente que trabaja junto al exintendente de Vicente López arriesgó que si “Horacio no sale a apoyar la candidatura de Jorge la semana próxima es probable que Mauricio juegue a favor de Patricia”.

Es que Larreta, producto del acuerdo político que anudó con un sector de la UCR en CABA, ha evitado jugar a fondo a favor de la candidatura de Macri. Durante la víspera un aliado como el neurocientífico Facundo Manes, que la semana pasada había acompañado al alcalde porteño en una recorrida proselitista, compartió un encuentro militante con Lousteau.

Con todo, a poco más de una semana de la votación se intenta apaciguar estas tensiones y exponer una postal de “unidad” que aleje los fantasmas de una eventual fractura del principal armado opositor luego de las primarias. Por estas horas se negocia que en el encuentro del próximo lunes participen también la exgobernadora María Eugenia Vidal, que en la semana blanqueó su apoyo al alcalde porteño despertando la furia de los “halcones del PRO”.

También podría ser de la partida la exvicepresidenta Gabriela Michetti que, desde que dejó su función el 10 de diciembre de 2019, se mantuvo alejada de la escena pública.-