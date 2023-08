¿A quién votamos el 13?

El próximo domingo 13 de agosto se realizan las PASO y muchos argentinos están desalentados porque en cuarenta años de democracia la Argentina ha retrocedido de manera alarmante y las expectativas que se habían depositado con la venida de la democracia eran realmente otras, que nos pasó que no pudimos lograr un país con estabilidad, previsible, con orden y crecimiento económico.

La verdad es que se unen una cantidad de hechos que concatenados entre si han provocado esta realidad, por solo mencionar los más importantes podemos señalar una clase dirigente que no ha estado a la altura de las circunstancias, la alarmante perdida de la cultura del trabajo en una gran parte de nuestra juventud de lo cual somos muchos de nosotros responsables por no transmitir a nuestros hijos los valores que heredamos de nuestros padres y abuelos, una clase social disgregada donde un sector de la sociedad esta peleada con la otra, la famosa grieta que nos desgasta permanentemente, un grado de personalismo que nos hace cometer acciones donde solo nos interesa lo mío, los demás que se arreglen, podría seguir con otras que seguramente también han tenido sus consecuencias en lo que hoy vivimos.

Pero volviendo al título de esta nota el dilema que se les presenta a los argentinos es a quién votar el próximo 13 de agosto en las PASO y en este tema me atrevo a hacerles algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de tomar la decisión a saber:

- Miren las propuestas de cada candidato si algo no entienden vean de que alguien los ayude a entenderla sobre todo en los temas económicos donde estamos haciendo agua.

- Vean el perfil de cada candidato muchos de ellos han saltado de un partido a otro cuidado con estos, seguramente van en busca de cargos y poco les importa mejorar el bienestar de la gente.

- Quien los apoya económicamente, es importante saber quién está detrás de cada candidato.

- Miren también quienes son los que acompañan al candidato a veces nos encontramos con algunas sorpresas.

- Les aconsejo también que lleven la boleta del candidato que vayan a votar, no se confíen en las que están en el cuarto oscuro a veces si no hay un buen control pueden tener errores y les pueden impugnar el voto.

Dicho esto, lo que les pido a todos es que vayan a votar y elijan a quienes van a ser los próximos dirigentes que conduzcan nuestro país, no hacerlo es dejar en manos de algunos dirigentes improvisados el manejo del poder público.

Aldo García López

DNI 4974484