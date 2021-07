Jubilados: otra vez el ajuste

En estos días el Gobierno nacional anunció como un logro importante el otorgar un bono de $5000 a los jubilados que cobren hasta dos jubilaciones mínimas a pagar en el mes de agosto, para que las jubilaciones no pierdan contra la inflación, ya que se estima que la inflación hasta el mes de agosto será de alrededor del 32% y los jubilados que cobran hasta dos jubilaciones mínimas con el bono prometido llegarán a un 21% de aumento, o sea que lejos están de alcanzar la inflación, por lo que el Gobierno no está diciendo la verdad, y ni les cuento al resto de los jubilados que cobran más de dos jubilaciones mínimas que no reciben nada.

Entonces me pregunto cuál es el criterio utilizado para definir este método, a todas luces inequitativo. Y ante esto hay una sola respuesta: lo que el Gobierno está haciendo es reducir el déficit fiscal que tiene afectando a las jubilaciones y subsidios que hoy son el 70% del gasto del Estado, de esta forma evita castigar a las jubilaciones más bajas en perjuicio de las más altas, ya que los fondos para dar el bono salen de los montos que se ahorra al no dar el bono al resto. En definitiva, una franja de jubilados financia al resto.

Esta situación no es nueva y se reitera cada tanto por lo que digo -como lo he señalado en una nota anterior sobre este tema- que en la medida en que los Gobiernos no ataquen el tema de fondo, que es que se incremente la cantidad de aportantes a la Anses, los Gobiernos deberán hacer frente al déficit en la recaudación con fondos de otros impuestos, haciendo inviable el sistema.

Además, no debemos olvidar que ya hace algunos años la Anses incorporó al sistema a más de tres millones de jubilados nuevos que nunca habían hecho aportes, lo que prácticamente hizo inviable el financiamiento de la Anses, debiendo entonces el gobierno recurrir a otros fondos e incrementar el déficit fiscal que ya tenia.

Por otro lado, en una situación como la actual, en la cual el Gobierno debe acordar con el FMI una refinanciación de la deuda, no le quedan muchas alternativas más que hacer ajustes en sus gastos para poder lograr un acuerdo antes de las elecciones de este año. Lo lamentable es que los ajustes siempre recaigan sobre los mismos sectores y que, como reza el dicho popular, “el hilo se corte por lo más delgado”.

Aldo García López

DNI 4974484