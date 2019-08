Un contundente voto de protesta contra el Gobierno por la crisis

El país político se sacudió ayer con una elección que estuvo fuera de registro. La contundente victoria de Alberto Fernández a nivel nacional conmocionó al Gobierno, que no esperaba una derrota de esa dimensión, y reflejó el estado de insatisfacción de la sociedad frente a la profundidad que adquirió la crisis económica.

El impacto político que provocó la caída del presidente Mauricio Macri –y de la gobernadora María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires- abre ahora serias dudas sobre la reacción que tendrán los mercados este mismo lunes.

Deprimido, el Gobierno no pudo explicar ayer cómo enfrentará esa situación. La oposición, a su vez, hizo escuetas apelaciones a la “responsabilidad”.

A través de un video desde Santa Cruz, Cristina Kirchner buscó dar una “tranquilidad absoluta” pese al temor que despierta su figura en el mundillo financiero. El propio Alberto Fernández recogió ese guante cuando salió a festejar el triunfo. “No venimos a restaurar un régimen, sino a crear una nueva Argentina”, en la que – dijo- “se terminó el concepto de venganza, la grieta y la división”.

El ahora candidato más votado en todo el país consiguió el apoyo de los gobernadores del PJ y de Sergio Massa para ampliar el caudal del kirchnerismo. Esa fue una de claves del resultado de las elecciones primarias: la “tercera vía” que en 2015 había sido engrosada con el 20% de los votos en las PASO, se redujo ahora a una expresión mínima entre las candidaturas de Roberto Lavagna (Consenso Federal) y el sorprendente Juan José Gómez Centurión (NOS), que superó a José Luis Espert (Despertar).

La estrategia de la principal alianza opositora rindió sus frutos antes de lo que esperaban sus propios dirigentes. A tal punto que Cristina se quedó en Santa Cruz, tras votar en Río Gallegos, para dejarle el protagonismo a Alberto, con la idea de que debía empezar a potenciarse la figura del principal candidato de cara a las elecciones de octubre. Pero eso ya sucedió ayer.

En el búnker del Frente de Todos en Chacarita, las otras figuras de la noche fueron Axel Kicillof y su compañera de fórmula Verónica Magario, que obtuvieron una victoria sorprendente sobre Vidal.

“Este triunfo significa que la mayoría de los bonaerenses quieren una provincia distinta y con decisión política”, sostuvo el ex ministro de Economía.

Kicillof compartió el escenario con Massa, quien convocó a quienes votaron a “expresiones chiquitas, minoritarias”, a apoyar al Frente de Todos en las elecciones de octubre. A su vez, Máximo Kirchner – que al igual que el tigrense es candidato a diputado nacional- reclamó al Gobierno que encare desde ahora “una campaña limpia, que esté lejos de la agresividad”.

“Me duele en el alma volver al pasado”, admitió anoche el presidente Macri en el bunker de la alianza oficialista en Costa Salguero.

El mandatario dio en los últimos días señales de que le estaba pesando la responsabilidad de mantener a flote el proyecto político que encabeza.

Aunque el rigor, esa responsabilidad es compartida. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el asesor Jaime Durán Barba tuvieron una influencia decisiva en la estrategia electoral del Gobierno, que priorizó el proyecto reeleccionista de Macri y desprotegió a la gobernadora Vidal.

Tanto es así, que ese tridente bloqueó la iniciativa de desdoblar la elección en la Provincia, como proponían los intendentes de Cambiemos.

Tal vez por eso, Peña salió ayer a asegurar que la alianza oficialista aún tiene la capacidad de hacer crecer su apoyo electoral de cara a los comicios generales de octubre. “En 2015 y en 2017 crecimos mucho en ese período”, apuntó el funcionario en una conferencia de prensa que ofreció en el búnker oficialista en el predio de Costa Salguero.

La explicación de Peña, a quien se lo notó tenso, se completó así: “En 2015 sumamos en octubre dos millones de votos de gente que no había ido a votar en las PASO”, dijo a modo explicativo.

El jefe de Gabinete dejó en claro que la estrategia del Gobierno consistirá en ir a buscar el apoyo de los argentinos que ayer no acudieron a las urnas. En especial, de los adultos mayores y de adolescentes de entre 16 y 18 años que votan por primera vez. El nivel de participación estuvo en el promedio histórico del 75% del padrón. Ahora el oficialismo necesitará mucho más.

Pero en los hechos, al Gobierno le será muy cuesta arriba la elección de octubre, porque el caudal electoral que reunió ayer el Frente de Todos expresa el descontento de un amplio sector de la sociedad frente a los efectos de la crisis, signados por la inflación, la caída del consumo, los problemas de empleo y las dificultades de las familias para llegar a fin de mes.

En suma, primó un voto con sentido de protesta y quedaron relegados los argumentos del Gobierno.