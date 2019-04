Los jueces en el desfiladero

La Corte Suprema ha decidido recientemente algunos casos cuyo cumplimiento le implicaría al gobierno la erogación de una cantidad importante de recursos. En ocasiones, el Tribunal también ha indicado la necesidad de que el Poder Legislativo tome medidas para asegurar el ejercicio de derechos.

El último de esos fallos declaró la inconstitucionalidad de la aplicación del impuesto a las ganancias sobre la jubilación de la señora María Isabel García, cuya situación es compartida por unas 300.000 personas. De ahí, el impacto de la decisión sobre el erario público.

Estas sentencias, que no son novedosas, han suscitado una reedición del debate acerca de hasta dónde pueden llegar los jueces, no solo la Corte, cuando, cumpliendo con su rol de custodios de la Constitución, toman decisiones que podrían interferir con las políticas del gobierno democráticamente elegido.

Fallos y conflictos políticos

Algunos analistas han encuadrado estos casos desde la óptica de un conflicto político e incluso partidario. Propongo aquí pensarlos desde otra perspectiva. Para ello invito a los lectores a transportarse a la Sudáfrica de la década de 1990.

En 1948, tras la victoria electoral del Partido Nacional, se estableció en ese país un régimen de segregación racial institucionalizada liderado por la minoría blanca y dirigido a segregar y someter a la mayoría negra conocido como apartheid. Este régimen se mantuvo en pie por más de cuatro décadas. El 27 de abril de 1994, los sudafricanos eligieron democráticamente su gobierno y Nelson Mandela fue ungido como Presidente.

Albie Sachs es un abogado sudafricano blanco que nació en 1935 y dedicó su vida a defender los derechos humanos desde que tenía 17 años. Ello le costó la persecución de las fuerzas de seguridad en su país, allanamientos en su domicilio, restricciones para viajar al exterior, detenciones y confinamientos.

En 1966, se exilió en Inglaterra, donde estudió y enseñó derecho. En 1988, mientras vivía en Mozambique, una bomba puesta por agentes sudafricanos explotó en su auto, provocándole la pérdida de un brazo y la vista de su ojo izquierdo. Su “venganza blanda” contra el régimen, como él la llama, consistió en redactar nada menos que la nueva Constitución para la Sudáfrica democrática, que incluye una generosa carta de derechos humanos. Fue Juez de la Corte Constitucional de Sudáfrica del 1994 a 2009.

Tensión entre poderes

En 2004, tuve el honor de ser anfitrión del Juez Sachs en una conferencia que ofreció en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Luego de una inolvidable exposición sobre su labor en el máximo tribunal de su país, le pregunté acerca del dilema con el que comencé este artículo: cómo resolvía la prestigiosa Corte sudafricana la tensión permanente entre un poder político que administra recursos escasos y un tribunal constitucional que vela por el respeto de los derechos constitucionales, en particular de aquellos que para ser ejercidos requieren de esos recursos, como por ejemplo el derecho a la salud. Sachs me respondió que todos los jueces de su tribunal, conformado luego de medio siglo de apartheid, tenían clara su misión: debían lograr, por medio de cada una de sus decisiones, que los sudafricanos que habían sido privados de sus derechos por tanto tiempo volvieran a creer en la Constitución.

Los jueces supremos debían hacer todo lo que estuviera a su alcance para convertir ese pedazo de papel en una constitución viva que fuera relevante para la gente. Para ello, los magistrados, continuó Sachs, eran conscientes de transitar siempre, en cada decisión, un estrecho desfiladero. De un lado, debían evitar que, por desoír los reclamos de las personas exigiendo el respeto de sus derechos, incluidos los derechos sociales, éstas se sintieran frustradas y pensaran que su reconocimiento constitucional no era “real”.

Punto de equilibrio

Por el otro, sin embargo, tenían también que evitar tomar decisiones que, al reconocer la validez de esos reclamos, impusieran sobre el gobierno una carga imposible de cumplir y, en consecuencia, que éste no pudiera obedecer el mandato de los jueces. Esto último no solo sería profundamente negativo para la confianza de la gente en su Constitución, sino que también socavaría la propia autoridad de la Corte, su garante último. Recientemente Sachs, ya retirado, reflexionó sobre el legado de su paso por el tribunal y sostuvo que “incluso los juristas más conservadores consideran que el equilibrio que alcanzamos en la Corte entre reconocerles dientes a los derechos, por un lado, y no convertirnos en jueces demasiado intrusivos respecto del gobierno, por el otro, fue el correcto”.

Dilemas como este son los que deben enfrentar a menudo, y principalmente, las “primeras Cortes” establecidas por un nuevo régimen democrático, como fueron los casos de Sudáfrica en 1994, de Argentina en 1983, y de las democracias constitucionales de Europa del Este luego de la caída del Muro de Berlín.

El mismo desafío enfrentan Cortes no fundacionales, como la nuestra hoy, pero que aspiran a convertir la Constitución en algo real para la gente. Es por ello que la resolución de cada caso es importante no solo por lo que en él se decida o por su impacto político coyuntural. El barco de la justicia se construye mientras navega y en el modo en que los jueces sorteen el desfiladero del que hablaba Albie Sachs se juega todos los días la suerte de nuestra democracia constitucional.



(*) Profesor de Derechos Humanos y Derecho Constitucional (UBA y Universidad de Palermo).