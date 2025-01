¿Y si la baja de las retenciones termina siendo permanente?

La baja (temporal) de la retenciones fue uno de los elemento de análisis de los economistas. En el marco de una semana movida, la baja de las retenciones (y la eliminación de las retenciones residuales a las economías regionales) fue uno de los issues.

Fiel a su costumbre, el economista Gustavo “Lacha” Lazzari sorprendió con una mirada original: “Si bien se anunció la reducción como transitoria hasta el 30 de junio, estimamos que ya comenzó la baja de retenciones en forma permanente. Será por escalones, gradual (con perdón de la palabra) en función del condicionante elegido. Dado que la reducción de impuestos está sujeta al mantenimiento de un superávit fiscal sostenible, es razonable pensar que debemos acostumbrarnos a anuncios escalonados”, dijo Lacha.

Así razona: “¿Por qué lo anunciaron transitorio? Por varios motivos”, dice.

- Un anuncio permanente hubiera generado incentivos a “esperar” nuevas reducciones.

- La visita del FMI no hubiera visto con buenos ojos anuncios de baja de impuestos en medio de una negociación.

- Acentúa la señal de respeto al compromiso asumido de cuidar el superávit. La prioridad es el superávit y la baja de impuestos, para este Gobierno, es un objetivo importante pero de segundo orden. Primero el superávit. “Creemos que la baja es permanente y así debiera ser asumida por los agentes”, dice Lazzari.

Además, es difícil imaginar un restablecimiento de los niveles de retenciones a días de comenzar la Exposición Rural 2025, agrega.

UNA SEÑAL IMPORTANTE

También destaca que es una señal “importante”.

- Bajar impuestos siempre está bien. La estructura impositiva argentina es inviable, por eso cada paso en su reducción es aplaudible.

- Porque los ceños de muchos productores se estaban frunciendo. La esperanza seguía intacta pero la preocupación crecía. Los números no cierran y es real.

- Porque ratifica el rumbo.

¿QUÉ SE PUEDE ESPERAR?

- Un aumento del precio al productor de los cultivos. Con lo cual un respiro para la alicaída rentabilidad y posiblemente el cambio de signo en algunas explotaciones.

- Un acomodamiento de los precios de los cereales y oleaginosas, lo cual puede derivar en un incremento en el costo de producción de carnes (vacas, cerdos, pollos) y en el costo de las moliendas de trigo, maíz y en los costos de producción de cervezas y aceites.

“Los costos no determinan los precios”, advierte Lazzari. “Los precios se determinan siempre por oferta y demanda. En un contexto de mayor competencia por apertura y estabilidad el traslado a precios no es automático”, señala.

EN NÚMEROS

El impacto de los Derechos de Exportación (DEXs) en la Argentina es conocido.

En los últimos 20 años se han recaudado retenciones (o DEXs) por el valor de US$ 200.000 millones. Por otro lado, el desdoblamiento cambiario le quitó al campo otros US$ 76.000 millones. Equivale a casi tres Planes Marshall. “Eso da una idea clara por un lado de la magnitud del derroche y por otro lado de la potencia y resiliencia del sector agro industrial”, dice.

La peor consecuencia es lo que no se ve. Argentina exportó sólo US$ 88.000 millones en 2022, US$ 67.000 en 2023 y para 2025 se estima algo más de US$ 90.000 millones. Polonia, Australia y Canadá exportan entre cuatro y cinco veces más.

“Los DEXs abortaron la potencialidad exportadora argentina. Hoy los ministros se desviven por pedir en organismos US$ 10.000 o US$ 15.000 millones cuando esos fondos deberían ser aportados por la exportación de una o dos semanas si no hubiéramos hecho el desastre de las retenciones durante veinte años”, razona Lazzari.

Como si todo lo anterior fuera poco, el saqueo al campo generó un marcado estancamiento de las zonas productivas. Con sectores privados más pobres, municipios más pobres y zonas postergadas con una infraestructura deplorable. “Internalizamos como habitual que un ciudadano de zonas productivas que aportan centenas de millones de dólares por año deban desplazarse 500 km para un turno médico pues en su localidad no hay centros de salud adecuados. Sin retenciones, el financiamiento de la salud, educación e infraestructura local hubiera sido posible.

El poder del derroche es tremendo”, dijo, a modo de ejemplo.

EL MERCADO CELEBRÓ EL “DELIVERY”

“Más allá del beneficio para el sector, el cual mejora su tipo de cambio neto de retenciones, destacamos la señal al mercado, en el sentido que el equipo económico se ha comprometido a entregar constantemente ‘delivery”, dijeron desde Grupo IEB en su weekly. Expresado en otros términos, “el Gobierno marca una hoja de ruta y la cumple, consolidando credibilidad y mejorando las expectativas”, agregaron.

“El Gobierno sorprendió al anunciar una baja temporal de las retenciones al sector agropecuario y su eliminación para las economías regionales, aprovechando el excelente resultado fiscal obtenido en 2024”, dijeron desde Econviews, la consultora que capitanea Miguel Kiguel. Le medida se da en la antesala de la reunión entre Luis Caputo y la Mesa de Enlace, donde los productores tenían previsto reclamar menos retenciones. “La baja de impuestos se celebra, y es un primer paso importante hacia la eliminación de este impuesto distorsivo que viene asfixiando al sector más competitivo de la economía hace más de 20 años”, agregaron.