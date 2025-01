Caputo volvió a cargar contra “los intendentes K” por la suba de tasas

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a cargar ayer contra los intendentes por la suba de las tasas municipales. Puntualmente, le apuntó a los jefes comunales que responden al kirchnerismo, a los que acusó de “obstaculizar” la baja de la inflación. Lo hizo un día antes de que el Indec dé a conocer el indicador de precios de diciembre.

”Los intendentes K parece que ya eligieron: siempre van a estar del lado de la mala política, en contra de la gente, aumentando tasas y tratando de obstaculizar el exitoso proceso de baja de inflación”, escribió el funcionario en su cuenta de la red social X. La publicación sirvió además como señal de respaldo a un posteo del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien en línea con los dichos de Caputo advirtió que los “jefes comunales debemos decidir de qué lado queremos estar: aumentando la inflación o ayudando a combatirla”. No obstante, el alcalde aclaró que “el tema no es quién tiene razón, si el ministro Caputo o los intendentes K.

El tema es qué necesita la gente. Más tasas significa más precios, significa más inflación. Los intendentes debemos elegir de qué lado queremos estar. Del lado de la gente que necesita previsibilidad para tomar decisiones, para invertir, para trabajar, eso es menos inflación. O del lado de la política que siempre busca más gasto público y, además, siempre encuentra una justificación para crear una nueva tasa o aumentar los impuestos”.

La pelea que libró la Casa Rosada por el aumento de las tasas apunta directamente a municipios kirchneristas como el de Lomas de Zamora, contra el que el Ejecutivo presentó el año pasado una demanda judicial (que también alcanza a la Provincia) por el cobro de la tasa vial, un cargo aplicado al precio del litro de combustible que ya está gravado por el Gobierno nacional.

En la misma línea, la semana pasada el ministerio de Economía envió una nota a los gobernadores para que “eliminen estas tasas municipales” que, según el Gobierno, son “ilegales y arbitrarias” por tener “una coincidencia substancial, total o parcial, de hechos imponibles o bases con los impuestos nacionales coparticipables; que no resultan razonables con el costo del servicio efectivamente prestado; y no respetan la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Además, “se pidió intimar a los municipios para que, en el caso de que no cumplan con lo señalado, se los suspenda en su participación de la masa coparticipable”.

Para la cartera económica, “el ejercicio ilegal y arbitrario de la potestad tributaria aplicada por municipios perjudica a los esfuerzos del Gobierno Nacional para evitar incrementos en la presión tributaria”. Algo que, insistieron, “afecta los costos de los bienes y servicios e impide una mayor reducción de la tasa de inflación nacional, perjudicando al ciudadano y a las diferentes jurisdicciones”.

Cruce en redes sociales

La medida para que los municipios deroguen las tasas fue celebrada la semana pasada por Caputo en X, donde disparó: “Seguimos dando la batalla contra el atropello de los intendentes que abusan de sus vecinos”. Eso le valió la réplica de la jefa comunal de Quilmes, Mayra Mendoza: “El rey de la timba, el tipo que nos endeudó con @mauriciomacri, y que ahora viene a terminar el trabajo con @jmilei, sigue riéndose en la cara de todos los argentinos”, le respondió la camporista y remató: “Siguen endeudando y fugando plata a costa del hambre de la gente, mientras buscan asfixiar a los gobiernos locales. La batalla que tendría que dar, y no da, es la de la producción y el empleo: cierre de fábricas, despidos, suspensiones, vacaciones anticipadas”.

Otro foco de conflicto con los municipios es por el cobro de tasas de seguridad e higiene en supermercados de hasta el 6% que se terminan trasladando a precios y mientras comerciantes del Conurbano empiezan a reclamar que el gravamen figure en el ticket de compra: “Bien los supermercados. Importantísimo desenmascarar a toda esta banda de intendentes K que aún recibiendo más plata que antes por la suba en la recaudación producto de la recuperación económica, aumentan las tasas municipales y sin contraprestación alguna para el vecino”, fue otro de los posteos de Caputo sobre el tema.

La polémica, cabe recordar, viene desde octubre del año pasado, cuando comenzó a regir la resolución 267/24 de la Secretaría de Industria y Comercio por las que las facturas de servicios públicos no pueden incluir cargos como tasas e impuestos, ajenos a la prestación contratada.

Según datos oficiales, desde que rige la medida se imputó a 95 empresas por haber incluido tasas en las facturas.

No obstante, algunos intendentes fueron la Justicia y consiguieron cautelares a favor que les permitieron seguir cobrando tasas locales a través de las boletas de servicios públicos o incluso de tickets de compra en comercios.