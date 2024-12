Tensión en la interna del Gobierno y fuerte cruce entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respondió en duros términos a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien se habría manifestado en redes en contra del área de Seguridad por la detención del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela. Se “habría manifestado” porque la respuesta de Bullrich fue a un tuit que Villarruel habría eliminado.

“Jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela. Lo que está ocurriendo es la consecuencia tristemente obvia, pero como no soy del área de seguridad, no opino de las sanciones y acciones que se debieran tomar. Slds.”, dice el texto que se le atribuye a Villarruel, publicado a las 14.28 de este jueves. Y a las 17.38, Bullrich escribió: “Sra. Vicepresidente: resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político”, comienza el texto de la ministra.

“Es claro que usted habla con total desconocimiento de los canales y mecanismos administrativos que rigen en el marco de la Gendarmería Nacional. La autorización de viajes se otorga a través de la Dirección de Personal. Por eso le solicito que antes de emitir declaraciones, la próxima vez se informe”, instó Bullrich a Villarruel.

“Si quiere servir a la Patria, como argentina le pido se ocupe de frenar el descabellado e inminente aumento de sueldos en el Senado de la Nación. La ciudadanía está haciendo un esfuerzo heroico para superar la crisis heredada y no merece financiar dietas de 9,5 millones para ningún legislador”, cerró Bullrich.

Así, nuevo capítulo de la disputa interna entre la vicepresidenta y el Poder Ejecutivo, en este caso con foco en Seguridad, área que antes de la asunción de Javier Milei parecía estar asegurada para Villarruel.

Días atrás, la Cancillería y el Ministerio de Seguridad repudiaron la detención de un gendarme argentino en Venezuela y exigieron su liberación. En un comunicado conjunto, responsabilizaron a las autoridades del país caribeño y expresaron y reiteraron que es una “abierta violación de los derechos” del suboficial Nahuel Agustín Gallo.

“El día 8 de diciembre, el mencionado suboficial ingresó al territorio de la República Bolivariana de Venezuela desde Colombia, a través de un paso fronterizo terrestre, cruzando el Puente Internacional ‘Francisco de Paula Santander’, para dirigirse a la localidad venezolana de Táchira, con el único propósito de visitar a su familia y a su pareja, con quien comparte un hijo en común. Pese a la naturaleza estrictamente personal de su visita, fue detenido de manera inmediata, sin motivo legítimo alguno y en abierta violación de sus derechos fundamentales”, indicó el texto de los ministerios locales.

El martes, el presidente Javier Milei exigió la liberación de Gallo y aseguró que agotará “todas las vías diplomáticas para alcanzarlo”. Fue la primera vez que el mandatario hizo referencia al tema, y lo hizo durante la entrega de sables y medallas en el Colegio Militar de la Nación, en el marco de la ceremonia de egreso de las tres Fuerzas Armadas.