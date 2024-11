“Como no me pueden pegar una piña, hacen esto en Comodoro Py”

“Como no me pueden pegar, porque viste que cuando discuten y uno tiene razón, ‘pum’ piña... como no me pueden dar la piña, hacen las cosas que hacen en Comodoro Py”. Activa y en modo campaña, la expresidenta, Cristina Kirchner, reaccionó con esas palabras a la condena en su contra por la causa Vialidad que ratificaron los jueces de la Cámara de Casación Penal. La sentencia se conoció cerca del mediodía y coincidió con la llegada de la exmandataria a la localidad bonaerense de Moreno, donde encabezó un acto vinculado a la temática de género junto a 400 mujeres. Hacia la tarde se dirigió al Instituto Patria, donde aprovechó para saludar desde el balcón a la militancia kirchnerista que se acercó a vivarla en medio del revés judicial.

En Moreno, y apenas confirmada su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, Cristina advirtió: “Cuando sos mina, cuando sos mujer, todo te lo hacen 20 veces más dificil, y si por algo me castigan no es solamente por todo lo que hice, sino porque soy mujer y no se bancan discutir con una mujer y no tener razón”.

Junto a la intendenta de ese distrito del Conurbano, Mariel Fernández, vinculada al Movimiento Evita, la exjefa de Estado sumó: “No importa, chicas, al lado de lo que han tenido que aguantar miles y miles de mujeres en condiciones horrendas, esto no lo veo como una sacrificio sino como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país y un modelo de sociedad”.

La visita a Moreno, ya como titular del PJ, se enmarca en la serie de actividades en localidades del Conurbano que la exvicepresidenta realiza desde principios de octubre. La primera había sido en el municipio de La Matanza. Luego llevó a cabo un encuentro en el municipio de Avellaneda con empresarios y operarios PyME y también recorrió una planta de reciclaje en Lomas de Zamora. Pero las actividades de ayer tuvieron un condimento especial por coincidir con la anticipada condena en su contra y que la expresidenta decidió recibir en forma muy activa. Primero con el reducido acto en Moreno. Y después con una mitin en el Instituto Patria, punto de concentración para los militantes kirchneristas que se acercaron al edificio de la calle Rodríguez Peña 80, a dos cuadras del Congreso, para respaldar a la expresidenta, que saludó desde el balcón.

Dirigentes y militantes

Minutos antes de las 14, después de la mencionada visita a Moreno, Cristina llegó al Patria, donde fue recibida por su presidente, el senador Oscar Parrilli, quien la esperó en la puerta cuando llegó a bordo de un Ford Mondeo color negro, escoltado por una moto policial y una camioneta Toyota en la que viajaban sus custodios personales. También estuvieron en el lugar la parlamentaria del Mercosur Victoria Donda; el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara; los diputados Mario Manrique, Rogelio Iparraguirre, Matías Molle, Roxana Monzón, Florencia Carignano y Natalia Zaracho; e intendentes, como Nicolás Mantegazza (San Vicente). Se sumaron además los dirigentes de La Cámpora como Nicolás Kreplak (ministro de Salud bonaerense), Julián Álvarez (intendente de Lanús), Mayra Mendoza (intendenta de Quilmes) y varios legisladores, entre ellos Germán Martínez, Agustina Propato, Lucía Corpacci, Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti. Roberto Baradel (Suteba) fue uno de sindicalistas que se acercó a saludar a la exmandataria.

Entre las visitas al Patria sorprendió la del expresidente del Club Atlético Independiente Andrés “Duka” Ducatenzeiler, conductor junto al periodista deportivo Flavio Azzaro del streaming “El loco y el cuerdo”, donde el lunes entrevistaron durante unas cuatro horas a Máximo Kirchner.

Afuera de ese reducto político, la presencia de unos mil militantes kirchneristas entre el mediodía y entrada la tarde obligó a cortar el tránsito de la calle Rodriguez Peña entre Bartolomé Mitre y Rivadavia. “Cristina Presidenta”, “Somos soldados de Cristina” y “Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va armar”, fueron los cánticos que más se repitieron en las inmediaciones del Patria. Un respaldo que la titular del PJ nacional salió a saludar desde el balcón en dos ocasiones.