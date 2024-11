Nombran a un empresario como embajador en EE UU

El Gobierno designó a Alejandro Carlos Francisco Oxenford como el nuevo embajador de Estados Unidos, sucesor de Gerardo Werthein, actual ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

La cancillería argentina comunicó la decisión afirmando que “la experiencia y compromiso” del empresario, fundador de empresas tecnológicas, “fortalecerán las relaciones bilaterales y promoverán una cooperación fructífera entre ambas naciones”.

Por su parte, el flamante embajador le agradeció al presidente Javier Milei “por la confianza” y aseguró estar “emocionado” por su designación.

“Muchísimas gracias por la confianza, Presidente @Jmilei! Emocionado por esta designación como Embajador en Estados Unidos”, expresó Oxenford por la misma red social.

En la misma línea, añadió: “Estoy convencido que con dedicación y foco, lograremos un impacto significativo, posicionando a Argentina cada vez mejor en USA y el mundo. Un honor contar con la guía de @werthein, el equipo de Gobierno, la inspiración de @JMilei y las ideas de la libertad como Norte. Vamos!”.

“´El servicio público no es sólo un honor, es también una responsabilidad´–Nelson Mandela”, culminó el mensaje del ahora embajador.

Se trata de un empresario argentino, fundador de las compañías OLX y letgo, que estudió licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Católica de Argentina (UCA). Se graduó en 1993 y realizó un MBA en Harvard en 1997. También fundó DeRemate.com; la plataforma OLX Global BV; DineroMail, Inc.; Letgo Mobil Internet Servisleri Ticaret AS y Alpha Capital Acquisition Co. (2020).

Proviene de una familia de empresarios donde su abuelo, Eduardo Oxenford manejó Alpargatas y fue ministro de Industria y Comercio del expresidente de facto, Roberto Eduardo Viola.

Además esta familia sufrió dos secuestros extorsivos, uno por parte de Montoneros a su abuelo y el otro a su tío, que fue raptado y asesinado por parte de la denominada “banda de los comisarios”, integrada por policías federales que actuaron en la represión ilegal a partir de 1976.

UN EMPRESARIO EXITOSO

El empresario es conocido como Alec y ganó su fama en el mundo de los negocios en la primera oleada de las empresas puntocom. Se recibió en Administración de Empresas en la UCA y completó sus estudios en Harvard con un MBA, a fines de los 90.

DeRemate está considerado como su primer gran éxito y se trata de una empresa que nació en 1999 como un sitio de subastas en línea. Tenía 3.000 productos a la venta en su plataforma y tres años después ya contaba con dos millones de usuarios, destaca La Nación. Más tarde, Alec Oxenford le sumó otra “startups” como OLX -una empresa de venta online de autos- y LetGo, una app especializada en productos usados.

La carrera de Oxenford tiene más de un punto de contacto con la de Marcos Galperin, a quien le vendió DeRemate por U$S 40 millones.

Incluso el propio Oxenford admite que cuando eran muy jóvenes siempre tuvo una relación competitiva con el fundador de Mercado Libre. “Éramos el BocaRiver, o el Coca-Pepsi. Los dos fuimos al San Andrés. Luego uno a Stanford y otro a Harvard”, admitió en una entrevista.

A los 55 años, fundó dos empresas con mil millones de dólares de valuación. En la misma fecha en que el gobierno anunció al nuevo embajador en Washington, Milei inauguró el evento “Meta Day” en Buenos Aires reafirmando el deseo del gobierno de colaborar con empresas tecnológicas para posicionar a Argentina como un centro de inteligencia artificial.