Extienden el blanqueo de capitales: ya entraron U$S 18.400 millones

Sorpresivamente, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que “se extiende la primera etapa de la regularización de activos”, el blanqueo de capitales, hasta el viernes 8 de noviembre inclusive”.

Esta prórroga obedece a “algunos problemas informáticos y administrativos con respecto a la transferencia desde el exterior del pago del impuesto”, argumentó Caputo ayer a través de su cuenta en la red social X.

Lo cierto es que el blanqueo de capitales superó todos los pronósticos y permitió que los depósitos en dólares alcanzaran un nuevo récord. La primera etapa del blanqueo -ahora extendida- fue la más favorable para los que decidieron exteriorizar tenencias sin declarar hasta aquí.

El stock total de estos depósitos ya rondaría los US$ 32.000 millones, según datos de consultoras. De hecho, el ingreso de divisas mostró una aceleración en las últimas jornadas. La plata del blanqueo ingresa a las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA).

Desde que Javier Milei asumió el Gobierno, los depósitos en dólares anotan un crecimiento de US$ 18.400 millones. Un 130% desde los US$ 14.200 que tenían los bancos en el comienzo de su gobierno. El cambio de tendencia en el ingreso de divisas ya se había insinuado tras la asunción del nuevo Gobierno y la fuerte devaluación del peso, al punto que estos depósitos pasaron a mostrar un crecimiento promedio mayor a los US$ 450 millones por mes entre diciembre de 2023 y junio de este año.

De allí en más, con el empuje extra de los ingresos vía Cuentas Especiales de Regulación de Activos, ya aumentaron en más de US$ 540 millones por mes entre julio y agosto y saltaron en US$ 4.800 millones durante septiembre. Lo cierto es que se podrán regularizar los fondos entre el 1° de noviembre de 2024 y el 8 de noviembre de 2024, habiendo regularizado o no fondos al 31 de octubre de 2024, inclusive. Además, quienes retiren -parcial o totalmente- fondos a partir del 1º de noviembre 2024, conforme la normativa indicada, no podrán regularizar montos adicionales a partir de esa fecha de retiro, según detalló el Gobierno.

En esta línea, los fondos regularizados en el período de prórroga dispuesto en la presente medida deberán mantenerse depositados en las cuentas especiales o afectados a los destinos e inversiones autorizados por la norma legal hasta el 8 de noviembre de 2024, inclusive, aclaró Economía. Con la nueva prórroga, la etapa dos comenzará el proximo 9 de noviembre y se extenderá hasta el 7 de febrero de 2025, ambas fechas inclusive. Y la tercera, irá del 8 de febrero de 2025, hasta el 7 de mayo del año próximo, ambas fechas inclusive.

El mejor mes desde que asumió Milei

Octubre fue el mejor mes para los mercados desde que asumió Javier Milei en diciembre último. Las acciones argentinas y los bonos en dólares cerraron con ganancias mensuales de hasta 33%, mientras el riesgo país cayó 23% por debajo de los 1.000 puntos básicos, para tocar su menor nivel cinco años.

Fue en medio de la entrada de fondos frescos de la mano del millonario blanqueo de capitales, las compras del Banco Central, la continuidad del superávit fiscal, la desaceleración en la inflación, y el apoyo monetario de organismos internacionales.

El S&P Merval subió 7,9% en pesos durante octubre, a 1.848.744,26 puntos, pero medido en dólares (CCL) pegó un salto de 17%, para terminar en 1.593,33 puntos. La rentabilidad del bono americano a 10 años subió 4,3% y toca nuevos máximos desde julio.

Por su parte, el riesgo país elaborado por el JP Morgan cerró el mes por debajo de los 1.000 puntos básicos, a 984.

Paso para flexibilizar el cepo

El Banco Central, mientras, dio otro paso para flexibilizar el cepo cambiario al permitir a exportadores acceder al mercado de cambio para pagar servicios de fletes a no residentes.

A través de la Comunicación “A” 8122, se permite a los exportadores acceder al mercado de cambios para abonar a no residentes servicios de fletes por operaciones de exportaciones de bienes, en tanto estén comprendidos en la condición de venta pactada, a partir del embarque de la mercadería en la Argentina, cuando hasta ahora podían pagar a los 30 días del arribo de la mercadería al país de destino.

La medida se enmarca en la política de desregulación y normalización de la actividad financiera llevada adelante por el Gobierno Nacional, en particular eliminando restricciones al financiamiento en moneda extranjera. Además, tiene como objetivo impulsar los préstamos en moneda extranjera en un contexto de crecimiento de los depósitos.