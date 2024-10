“Son delincuentes” Caputo contra el kirchnerismo

El ministro de Economía, Luis Caputo, expuso en la 60° edición del coloquio de IDEA, que reúne a los principales representantes empresarios del país y funcionarios de la política. En su discurso, criticó fuertemente a la oposición: “No pueden volver por las buenas. Son unos delincuentes impresentables y unos burros que quieren romper el ancla fiscal” y aseguró que “el 75% de la población sabe que el kirchnerismo no puede volver”.

Durante su intervención, Caputo comparó la situación económica actual con las crisis previas que vivió Argentina. “Comparando contra la salida de la convertibilidad, la situación de ese momento era Disneylandia al lado de lo que heredó Milei”, afirmó. Según el ministro, el gobierno actual tuvo que hacer frente a una herencia económica extremadamente compleja, que incluyó la alta inflación, la devaluación del peso y un fuerte déficit fiscal.

Caputo fue enfático al señalar que la oposición kirchnerista busca perjudicar los avances del gobierno. En referencia a los proyectos de ley sobre la movilidad jubilatoria y el financiamiento universitario, dijo que “hay legisladores que quieren que al país le vaya mal”. También cuestionó el enfoque del kirchnerismo en temas económicos, señalando que su único objetivo es “romper el ancla fiscal” y desestabilizar al país.

“No sé si se preocupan por los jubilados. ¿Me puedo reír un poco? No resiste, no pasa el primer filtro”, expresó en tono irónico, añadiendo que la oposición solo busca romper el equilibrio fiscal.

“Los invito a cerrar los ojos y recordar de donde venimos. Ahora abran los ojos e imaginen que en el pasado alguien les dijera que el próximo gobierno terminaría con el déficit fiscal en un mes, con los pasivos remunerados en seis meses y con la emisión monetaria en siete. Parecía ridículo, pero eso se logró”, dijo Caputo al inicio de su exposición. Con todo, anticipó que “no hay una fecha prevista para la salida del cepo cambiario”.

DEVALUAR, NO

Caputo garantizó que “devaluar no será el camino” que tomará el Gobierno de Javier Milei.

“Este es el momento de invertir, y la garantía es que esta es la primera vez en la historia que Argentina va a un orden macro por decisión política”, afirmó Caputo.

“Estamos en un país que por decisión política tiene superávit comercial, fiscal, energético y en las cuentas públicas, y un Presidente que garantiza que no se moverá de ese rumbo. ¿Qué mayor certeza podemos darle a ustedes los empresarios para invertir?”, destacó.

Asimismo, enfatizó: “Tenemos el gen argentino de pensar que todo va a salir mal. La inflación bajó y decían que no íbamos a poder devaluar. Hoy está claro que ese no es el camino, y sino será a costa de una gran recesión, cosa que no pasó”.

Sobre las restricciones en el mercado cambiario, señaló: “Para nosotros la salida del cepo no es una fecha, son condiciones. No podemos hacer futurología, poner una fecha sería sonzo. Sí tenemos clarísimo cuáles tienen que ser las condiciones”

En este sentido, añadió: “Nosotros diseñamos un programa súper robusto, y los resultados que obtuvimos son buenos porque Argentina es un excelente alumno. Si hubiéramos salido del cepo en diciembre hubiera sido un desastre”.

Ante el círculo rojo, el titular del Palacio de Hacienda se refirió también al veto de la Ley de Financiamiento Universitario: “No están en juego las universidades ni el arancelamiento. Solo decimos algo de sentido común”.

En su discurso defendió el veto del gobierno y asegurando que se busca auditar las universidades para reducir el gasto. “Me importa tres pitos si lo que piden representa el 0,14% del PBI. Queremos auditarlos y no se dejan. La situación es peor de lo que pensaba y hay que reducir las cajas”, expresó.