"Reconstruir lo que destruyeron"

Semanas atrás dimos media sanción en el Senado de la Provincia de Buenos Aires a la incorporación, en los planes de estudio, de programación y robótica en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, de gestión pública y privada.

Una iniciativa del PRO, de la cual celebramos esta media sanción y espero que se convierta en ley prontamente en la Cámara de Diputados.

La introducción de la robótica en las escuelas mediante la resolución de problemas posibilita trabajar las capacidades y habilidades fundamentales de una manera novedosa, innovadora, motivadora, entretenida. Es una estrategia de aprendizaje interdisciplinaria para potenciar el desarrollo de los alumnos.

La Unesco pronosticó que el 65% de los niños entre 6 y 9 años trabajarán en empleos que aún no existen. Actualmente, los perfiles con competencias en programación, robótica y nuevas tecnologías son buscados en todas las empresas.

¿Por qué digo que hay que reconstruir?, porque en la gestión como gobernadora de Maria Eugenia Vidal, se creó el Plan Provincial de Robótica, el cual contemplaba la entrega de kits de robótica educativo con material didáctico, variedad de contenidos, la formación docente y el dictado de talleres a cargo de profesionales. Era una política innovadora e integral que fomentaba el aprendizaje basado en proyectos que combinaban la educación digital, la programación y la robótica con las materias tradicionales.

Se trabajaba en pos de reducir la brecha digital para aumentar las posibilidades de desarrollo personal y de inserción laboral.

Llegó Axel Kicillof, llegó el Kirchnerismo y todo esto desapareció, la “transformación” educativa del gobernador, lejos está de todo esto, contempla por ejemplo que a pesar de tener materias previas, el alumno no repita el año. Es decir que pasen todos. No hay un plan, no hay un seguimiento, no hay interés. Solo se trata de esconder los problemas educativos que atraviesa nuestra provincia.

Por suerte para muchos chicos hay intendentes como el de Junín, Pablo Petrecca, que sí la vieron y pusieron manos a la obra en un plan de educación municipal, brindando posibilidades y herramientas con nuevos espacios.

Uno es la Escuela de Robótica municipal pensada para niños a partir de los 6 años que se fortalecerán como ciudadanos con la formación, mediante el Taller de Robótica y Programación y el de Matific, donde a través de propuestas pedagogicas y ludicas, el Municipio busca atender el preocupante nivel educativo de nuestros chicos en dos materias tan importantes como son lenguas y matemáticas. También en esta escuela, se puso en marcha el taller e impresión 3D.

Por otro lado en Junín, se puso en marcha la Escuela de Innovación y Tecnología, para mayores de 16 años, donde se ofrecen cursos de Marketing Digital, Analista Funcional, Projet Manager, Front End, entre otros, capacitando a los alumnos y brindando herramientas para la formación de nuevos talentos para un nuevo mercado laboral.

Claramente el camino iniciado por el Intendente Petrecca es el que debe iniciar la Provincia de Buenos Aires, porque la educación siempre, debe ser la prioridad.



Yamila Alonso: Senadora Provincial del PRO.