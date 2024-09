Desde mañana YPF baja el precio de las naftas y el gasoil

YPF anunció este lunes que baja 1% el precio de las naftas y un 2% el del gasoil a partir de este martes 1ro de octubre, como consecuencia de la caída de los valores a nivel internacional.

“YPF no tiene que subsidiar a los consumidores y los consumidores no tienen que subsidiar a YPF. Si el precio del petróleo a nivel internacional sube vamos a subir el precio, y si el precio baja YPF va a bajar el precio de los combustibles”, afirmó el CEO de la compañía Horacio Marín.

El ejecutivo señaló que sin una política en este sentido “Vaca Muerta no se desarrolla” y reiteró que su objetivo es que YPF “exporte US$ 30.000 millones en 2030.

“Hoy el precio de los combustibles de nuestras refinerías sale a 100 unidades, mañana saldrá a 96 unidades, pero hay que sumarle 2 puntos de la devaluación más un punto del ajuste del impuesto a los combustibles”, explicó en declaraciones periodísticas.



Comunicado

“Esta decisión se toma, fundamentalmente, en el marco de una caída de la cotización internacional del crudo Brent que forma parte de la estructura de precios de todos los combustibles a nivel mundial”, precisó más tarde la compañía en un comunicado.

La empresa señaló que “en los últimos 8 meses, YPF encontró un equilibrio entre los precios internacionales y los precios locales en surtidor que permite, de ahora en más, que éstos últimos se suban o bajen en función de valor del crudo Brent y la evolución de los componentes de costo local”.

El resto de las compañías aún no comunicó que hará con los precios de los productos que comercializa dado que la suba del impuesto impacta por igual a todas las empresas.