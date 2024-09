Francos advirtió que Aerolíneas Argentinas puede desaparecer

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió que Aerolíneas Argentinas podría desaparecer del mercado de empresas aéreas si insiste con sostener los privilegios que beneficiarían a sus trabajadores. “No se toma consciencia y tenemos que cambiar la cultura del privilegio que tenemos en la Argentina”, sostuvo en medio del conflicto del Gobierno con los gremios aeronáuticos.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que el presidente Javier Milei firmará esta semana un decreto para acelerar la discusión de la privatización de la aerolínea bandera.

El exministro del Interior ratificó la decisión del Poder Ejecutivo de no aumentar el gasto público en detrimento del equilibrio fiscal. “A mí me preocupa que los trabajadores de Aerolíneas Argentinas no entiendan que la crisis de una empresa como Aerolíneas Argentinas no se soluciona pidiendo plata al Estado para mayores aumentos de sueldos, sino que se mejora haciendo más eficiente la compañía”, analizó.

En este sentido, el funcionario apuntó a que la empresa debería trabajar en vender más pasajes, realizar más vuelos y quitar los privilegios que se le habrían otorgado a los trabajadores durante años. “Hay que tomar consciencia de la realidad que estamos viviendo”, pidió al hacer referencia a los paros salvajes organizados en las últimas semanas y al plan económico puesto en marcha con el objetivo de fortalecer la economía nacional.

En una entrevista para Radio Mitre sobre la estrategia que adoptaría el Gobierno para solucionar el conflicto gremial, Francos anticipó: “Vamos a promover fuertemente la actividad aérea de empresas privadas que vengan a la Argentina a trabajar como se trabaja en el mundo comercial”. De esta manera, advirtió que “si Aerolíneas Argentinas no se adapta a eso, va a desaparecer porque el Estado no va a poner más plata para mantenerla”.