“Se puede hacer con otros socios”, dijo el gobernador Weretilneck

“Será con Petronas o sin Petronas, pero se va hacer”. En línea con la postura esgrimida por las autoridades de YPF, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck salió a asegurar que el plan de la megainversión prevista en su provincia sigue adelante.

“Habría otras alternativas de inversión. Estoy convencido que YPF lo puede hacer con otros socios y sociedades, con lo cual no tengo dudas de que la planta de GNL se hará. Veremos si es con Petronas o no es con Petronas”, confió el mandatario patagónico. Además, Weretilneck salió a rechazar la posibilidad de que pueda rediscutirse el lugar donde se haría la inversión. “No va a cambiar la ubicación, será en Río Negro y se realizará, con Petronas o sin Petronas”, afirmó.

Más allá del las dudas sobre la inversión de Petronas, Weretilneck confirmó la otra obra de YPF en la misma zona: “El puerto de exportación de petróleo es una obra tan importante como la de GNL y está en marcha. Se va adjudicar en noviembre el segundo tramo y en diciembre se licitarán la planta de tanques y las boyas”.

El gobernador patagónico intentó quitarle gravedad al asunto, sobre todo por las expectativas que genera en la provincia y específicamente en los habitantes de la localidad de Sierra Grande, ubicada a pocos kilómetros de la costa.

Agregó que “el desarrollo de Vaca Muerta Sur es tan importante como la planta de GNL, que fue conocida por la disputa con Bahía Blanca” y detalló que actualmente la provincia encabeza una serie de capacitaciones para formar profesionales y que puedan trabajar en el proyecto.

E insistió: “No tengo dudas que la planta de GNL se va a hacer. Después, veremos si es con Petronas o no y veremos los cronogramas de inversión. Es una discusión empresarial, comercial y financiera, pero no está en riesgo el proyecto”.

Weretilneck contó que, según lo que conversó con Horacio Marín, el proyecto en sí no está en duda. “Habría alternativas de inversión. No es un proyecto que YPF pueda hacer solo por el tamaño y por lo que significa el proyecto. Pero sí estoy convencido de que lo puede hacer en conjunto con otras empresas y sociedades. Yo no tengo dudas de que la planta se va a hacer”, sostuvo el gobernador.