El dólar volvió a bajar pero a un alto costo para las reservas del Banco Central

El dólar operó hoy en baja en todos los segmentos, dentro de un mercado con escaso nivel de demanda que hizo que el "blue" cerrara en $1.265 con un retroceso del 1,17%.

En tanto, en el segmento financiero, el Contado Con Liquidación bajó 0,4% para terminar en torno a los $1.249, mientras que el MEP acompañó la caída del "blue" y retrocedió hasta los $1.223 para quedar en 1,3% por debajo del cierre del jueves.

En este marco, el Banco Central (BCRA) volvió a terminar la jornada en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) con saldo vendedor, en esta oportunidad US$ 89 millones, por lo que dejó un saldo negativo de US$ 291 millones en la semana.

No obstante, en la jornada las Reservas del BCRA aumentaron US$ 102 millones, por la mayor liquidación de exportaciones, y en el mes crecer US$ 702 millones, según estimaciones privadas a partir de datos oficiales.

El Dólar Banco Nación subió 0,2% para quedar en $980,50 para la venta, y una suba similar registró el Dólar Turista que quedó en $1.568,80.