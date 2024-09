Las cinco predicciones de Broda que siguen afectando a la economía

La inflación se va a estabilizar en 4 o 5% mensual, a los argentinos puede parecerles un éxito, pero seguimos siendo uno de los países con mayor inflación del mundo; los cambios estructurales que necesita el país requieren acuerdos políticos y transformaciones que llevan tiempo; la lentitud del rebote económico plantea dudas en la velocidad de la recuperación; la inversión va a demorar; no se puede abrir la economía con un dólar muy barato porque destruye a las empresas; las dudas sobre la salida del cepo y los problemas de gestión del Gobierno fueron los puntos más salientes -y de gran actualidadque el economista Miguel Ángel Broda anticipó en un reportaje que dio en mayo de este año.

A casi nueve meses de la asunción de Javier Milei como presidente de la Argentina, Broda anticipaba en mayo las claves del futuro económico del país para lo que restaba del año, como inflación, plan de estabilización, la velocidad de recuperación de la economía, el atraso cambiario, la salida del cepo y los problemas de gestión que mencionó en la señal LN+ se cumplieron.

“Hay mucha gente que ajusta sus expectativas con relación a la inflación pasada. Si la inflación viene cayendo, la inflación pasada es más grande que la actual y eso afecta la tasa de inflación. Nuestros países vecinos tienen una inflación de un dígito”, explicó.

Otro punto clave que sostenía el economista, era la lentitud del rebote económico. “Mi duda es la velocidad de la recuperación. Nosotros estamos tocando fondo. Marzo fue 6% menor de lo que era la generación de valor agregado de octubre. Creo que la reactivación va a ser más lenta”, agregó.

Broda resaltó que “la inversión va a demorar”. Y recordaba la salida de la crisis de 2001-2002 y comparó: “Nosotros ya salimos de 2002 con una situación parecida, pero salimos con exportaciones netas, exportaciones mucho mayores en cantidades que importaciones. Pero ahí vemos la tercera duda que es lo que yo pienso que es un atraso cambiario”.

Sobre el tipo de cambio, Broda remarcaba que “necesitamos integrarnos al mundo, necesitamos una apertura económica de magnitud, pero no se puede abrir la economía con un dólar muy barato”.

La salida del cepo fue otra de las dudas que predijo. “Hay que salir lo más rápido que se pueda del cepo porque traba un montón de cosas que pueden pasar positivamente en el futuro. No tengo duda de que el Presidente tiene razón al decir que no hay que mirar la historia y el promedio histórico, lo que tengo duda es sobre el espacio temporal”.

Por último, el economista puntualizaba en los “problemas de gestión” que ve en el Gobierno. “El Estado y la sociedad son absolutamente necesarios”, afirmó. “Usted tiene que tener un estado más chico pero mucho mas eficiente y me parece que no hay avances en la reforma del Estado como a mi me gustaría”, aunque aclaró el lugar de su enunciación: “Lo digo siempre de un lado de que uno está afuera y puede ver muchas menos cosas de lo que están adentro”.