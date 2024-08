Incidentes durante una movilización de jubilados frente al Congreso

Efectivos de la Policía Federal reprimieron ayer con palos y gases lacrimógenos la protesta de los jubilados en las inmediaciones del Congreso, donde distintos sectores se movilizaron para rechazar el anuncio del veto del presidente, Javier Milei, a la ley de actualización de sus haberes que la semana pasada fue sancionada por el Senado.

Ataviados con escudos y bastones, los efectivos policiales rociaron con gases lacrimógenos a los jubilados enrolados en la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJL), que marcharon junto a organizaciones de izquierda.

La movilización se inició a las 15 en las inmediaciones del Congreso y concluyó en Plaza de Mayo, en una protesta que forma parte de una serie de actividades que se realizan todos los miércoles por la situación del sector previsional, pero que hoy adquirió mayor convocatoria a raíz del veto presidencial anunciado por Milei.

En las puertas de la Casa Rosada, los jubilados exhibieron pancartas que rezaban “Que el pueblo no pague el ajuste”, “la dignidad de los jubilados no se negocia”, “Andate cagón” y hasta citas de Diego Maradona como “Hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados”.

“Nos tiraron gas en los ojos. Es una locura, tristísimo”, lamentó una jubilada presente en la manifestación sobre el accionar de la policía.

La referente de la Utjel Ana Valverde sostuvo que el setor pretende que “el valor del haber mínimo sea igual al de la canasta del adulto mayor, indexado mensualmente, y que hoy está calculada en 900 mil pesos”, aclaró.

Valverde remarcó que son “millones de personas jubiladas” que cobran “sobre la base de 225 mil pesos” y que eso no sólo de estar “al borde de la pobreza”, sino que los encuentra más cerca de “la indigencia total”.

Repudio de la oposición

Tras los incidentes, dirigentes del peronismo y de la izquierda repudiaron la represión policial con palos y gases lacrimógenos contra un grupo numeroso de jubilados que protestaba frente al Congreso en rechazo al veto presidencial de la ley de aumento de jubilaciones.

El jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, y el diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño estaban en reuniones de comisión cuando se enteraron de los incidentes y bajaron juntos para intentar aplacar a los efectivos de la Policía Federal.

El legislador kirchnerista recordó que “todos los miércoles” se desarrolla una manifestación de jubilados sobre la vereda de la Avenida Rivadavia, frente al Congreso, y que siempre se pudo protestar de forma pacífica, sin incidentes. Por eso se mostró sorprendido por el cambio de “actitud” de la Policía que, esta vez, tomó la “clara decisión” de reprimir a los adultos mayores.

“Hoy hubo una organización más grande de la habitual y hubo una clara decisión de la policía de tomar una actitud distinta a la que tiene todos los miércoles”, expresó.

Por su parte, Del Caño responsabilizó al Gobierno de “mandar a reprimir a quienes se manifiestan porque van a vetar la ley” jubilatoria.

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau (UP), sentenció: “De pegarle a un jubilado no se vuelve. Día lamentable en el Congreso”. También se sumó al repudio su compañera de bancada Julia Strada. “¿Cuál es el reclamo? Que Milei no vete la ley que reconoce una jubilación mínima de 317 mil pesos y que puedan aumentar haberes en 7.2% (humilde recomposición)”, puntualizó.

En tanto, Natalia Zaracho (UP) defendió a los jubilados por reclamar “por lo que les corresponde en la puerta del Congreso” en contra del veto. “Lo único que les dan son palos y gases. ¡Hay que ser cagón para pegarle a los jubilados!”, escribió en X la diputada de origen cartonera, cercana a Juan Grabois, entre otros repudios por parte de dirigentes de la oposición, tras el veto a la suba de las jubilaciones que había sancionado el Senado la semana pasada.