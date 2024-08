El dólar y la inflación: a cuánto terminarán el año

Los principales bancos y consultoras nacionales e internacionales renovaron sus previsiones sobre el valor en el que terminará el año el dólar y la cifra que alcanzará la inflación al final de 2024, en un relevamiento elaborado por Focus Economics.

El análisis que reunió las proyecciones de más de 15 economistas arrojó que el tipo de cambio oficial mayorista se ubicaría en $1.233 a fines de diciembre, lo que representa un retroceso de 43 pesos frente a lo esperado en el relevamiento anterior para la misma fecha, cuando se estimaba que alcance los $1.276.

Al respecto, precisaron que “el peso cotizaba a $932,5 por dólar el 2 de agosto, depreciándose un 1,9% mes a mes. El tipo de cambio del mercado paralelo cotizó el 2 de agosto en $1.395,00 por dólar, apreciándose un 2,5% mes a mes.

Se prevé que el tipo oficial se debilitará aún más a finales de 2024. Los panelistas de FocusEconomics prevén que el peso finalizará 2024 en $1.233,2 por dólar y finalizará 2025 en $1.737,7 por dólar”.

Segunda fase

En el marco de las estas previsiones, el consenso de economistas se refirió al comienzo de la segunda fase del programa económico del Ejecutivo, señalando que “en respuesta al nerviosismo del mercado sobre la política cambiaria (reflejado en una brecha cada vez mayor entre los tipos de cambio oficiales y paralelos), el gobierno tomó recientemente nuevas medidas para sanear el balance del Banco Central y controlar la creación de dinero”, advirtiendo que “aún falta un cronograma para levantar los controles cambiarios”.

En cuanto a la inflación, el relevamiento planteó que al final del año se ubicará en torno al 234,2% promedio anual, por encima del 211,4% de 2023. De esta manera, advierten que al Índice de Precios al Consumidor (IPC) le costará perforar el 4% antes de que termine el actual calendario.

Sin embargo, desde FocusEconomics destacaron la desaceleración de la inflación en los últimos meses, al puntualizar que “el ajuste fiscal sostenido, la débil demanda interna y la depreciación controlada de la moneda en el mercado oficial han ayudado a frenar las presiones sobre los precios en lo que va del año”.

Recesión

Al referirse a la marcha de la economía, advirtieron que el país está enfrentando una “aguda recesión” en 2024 y al contrario de lo que observa el Gobierno, detectan señales que marcarían una acentuación de la actual contracción.

En ese sentido, remarcaron que “después de que la economía se contrajera tanto en términos anuales como trimestrales en el primer trimestre debido a una inflación altísima y a la austeridad gubernamental, nuestro consenso es que habrá más contracciones en el segundo trimestre. Dicho esto, los últimos datos sugieren riesgos de profundización para esta proyección”.

El mercado ayer

El mercado cambiario continuó con el clima tranquilo, de escasas operaciones, y ligeras oscilaciones que registró la semana pasada.

En ese marco, el dólar “blue” recuperó 0,37% para quedar en los $ 1.350 ante una leve recuperación de la demanda. En contrapartida, en el segmento financiero, el Contado Con Liquidación bajó 0,20% para cerrar en torno a los $ 1.291, casi el mismo valor del MEP, que terminó en $ 1.290 con un retroceso del 0,33.

Las razones de estas bajas estuvieron dadas por una jornada en que se registro un ligero aumento de la oferta por parte de la compañías agro-exportadoras, comentaron desde el mercado financiero. En este marco, el Banco Central compró US$ US$ 88 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios, pero sus reservas retrocedieron US$ 29 millones, debido al pago de importaciones. En el mes, las reservas internacionales del BCRA crecen 1.112 millones, y en el año US$ 4.440 millones.

En la jornada se conoció también que una cadena mayorista (Diarco) lanza una nueva modalidad para que los clientes puedan cambiar sus dólares en sus sucursales, ofreciendo una cotización superior al “blue”, a $ 1.400, y aceptando billetes en cualquier estado.

La propuesta responde a un contexto de creciente recesión y caída en el consumo, especialmente en el sector de los supermercados y autoservicios. Tras el ajuste diario, el tipo de cambio mayorista oficial fue de $945 con lo cual la brecha con el dólar paralelo se ubicó en torno al 42%. El valor del billete en el Banco Nación fue de $ 963 y en el promedio de los bancos es de $982,81.