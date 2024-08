El dólar bajó en casi todas sus variantes y además el Banco Central pudo recomponer reservas

En un mercado con menos demanda de divisas, el dólar blue bajó a $1.345 para la compra y $1.375 para la venta.

Este jueves, el dólar informal perdió $15 y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 46%.

El Banco Central (BCRA) compró dólares en el mercado por tercera rueda consecutiva, al adquirir US$ 43 millones. En tanto, las reservas de la autoridad monetaria aumentaron en US$ 83 millones, a US$ 27.382 millones.

Julio fue un mes muy volátil para el dólar blue, ya que arrancó subiendo $135 (+9,7%) en las primeras dos semanas, aunque luego recortó el precio y cerró con una leve variación de $5 (0,4%), como reacción al anuncio oficial del inicio de la intervención en el mercado del dólar financiero por parte del BCRA.

En el mercado oficial de cambios, el dólar mayorista subió $1,5, a $938.

En tanto, el dólar MEP bajó más de $4, a $1.332,17, por lo que la brecha con el oficial se ubica en 42,3%.

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cede unos $15, a $1.325,63 y el spread con el oficial llega al 41,6%.

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario) se negoció a $1.528,80.

Por su parte, el dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.336,85.