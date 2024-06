La investigación dio un giro inesperado

El caso Loan Peña sigue conmocionando a todo el país. En las últimas horas, la tía (y pareja de uno de los detenidos) del pequeño desaparecido hace 16 días en Corrientes, manifestó que "lo habrían atropellado" la pareja de María Victoria Caillava y Carlos Pérez. Tras ello, la Policía Federal, con canes y con drones especiales, realiza un extenso rastrillaje en el basural que Laudelina marcó como posible lugar en el que la pareja de Caillava y Pérez habría descartado el cuerpo del pequeño después de atropellarlo.

El operativo se realiza en un basural de la localidad 9 de Julio que no había sido rastrillado en otra ocasión. A su vez, también se llevan a cabo otros procedimientos en campos aledaños a la casa de la abuela de Loan.

Estos puntos de análisis comenzaron a ser estudiados minutos después de que se haya dado a conocer la declaración de Laudelina en donde sostuvo que la ex funcionaria y su marido atropellaron al menor con su camioneta, la "amenazaron de muerte" para que no diga nada y que el comisario Walter Maciel plantó la zapatilla.

Ahora, la principal hipótesis que maneja la Justicia Federal es que Loan fue atropellado y luego enterraron su cuerpo en uno de los campos. Lo que llama la atención de las autoridades, y que todavía no tiene respuestas, es por qué si la declaración es verídica no se habló antes y se tardó más de dos semanas.

Este testimonio ocurrió en las últimas horas del viernes cuando, junto con su hija y su abogado, fue a dar declaración frente a un fiscal provincial de turno. La misma fue grabada y se espera que lo reafirme en la Justicia Federal.

Según indicó la misma ante el fiscal provincial, en un momento del recorrido “siente el impacto de la camioneta del matrimonio contra algo, que era el niño”. A su vez, manifestó que la ex funcionaria y el ex capitán de la Armada “estaban muy nerviosos” y que le dijeron que lo iban a llevar al hospital, pero que no sabe “realmente qué pasó con el cuerpo”. La mujer habría confirmado esta teoría, sin detalles sobre el paradero del niño.

Por otra parte, minutos después de lanzar esta teoría, el gobernador de Corrientes Gustavo Valdés, publicó en redes sociales: "Se ha dado un gran paso en la resolución del Caso Loan".

La mujer también remarcó que tras el accidente y previo a supuestamente ir al hospital, ellos le pidieron que “no diga nada”. Fuentes del caso señalaron que en la declaración Laudelina habría explicado que le entregaron la zapatilla de Loan y el comisario Walter Maciel sería quien la plantó en la zona rural.

Aunque no hay mayores detalles, se cree que el menor pudo haber sido enterrado por el matrimonio. De esta manera, Laudelina deberá reafirmar su declaración ante la Justicia Federal. Sin embargo, medios locales destacan que no hay noticias de la mujer desde minutos después de que terminó con su testimonial. “Cierra su declaración porque hubo nuevos rastrillajes en los campos de Caillava y se ordenaron pericias en los vehículos”, destacaron observadores policiales.