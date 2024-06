Salvajismo militar en un “bautismo” en Córdoba

Soldados del Ejército de Córdoba sufrieron quemaduras en medio de un ritual de iniciación, que tuvo lugar después de que completaran su formación como paracaidistas en la ciudad capital. En las imágenes que ilustran esta nota, se observa el momento exacto en el que a los jóvenes, puestos en fila, les arrojan cal en sus rostros. El hecho ocurrió el pasado 17 de mayo.

“Mientras mantenían la boca abierta, se les propinaba este talco que, en principio, debería haber sido harina y terminó siendo cal. En contacto con la humedad de los ojos, la mucosidad de la nariz y demás, se activa la cal y esto produce una quemazón extrema que puede ocasionar gravísimas consecuencias”, describió el letrado. Además, señaló que esto no se trata de “lesiones” sino que es, más bien, un “sufrimiento”. “Muchos me dicen: ‘Yo antes me aguantaba correr 25 kilómetros y hoy, al kilómetro 5, no doy más. Antes no tenía ningún inconveniente, ninguna afección y ahora ya no doy más’”, reveló sobre las secuelas que las quemaduras provocaron en la salud de los jóvenes.

Según confió Argañaraz a este medio, en un primer momento, muchos de los afectados se negaron a iniciar la denuncia por miedo a represalias y al accionar de los altos mandos del ejército. “Las víctimas no han querido tomar una participación activa en el inicio de la investigación para no quedar pegados”, remarcó.

“Tratan de encubrirse”, dijo sobre los responsables del hecho. “De alguna manera, tratan de castigar a los participantes y que no intervenga la justicia”, añadió.

Según precisó El Doce TV, tras la controversial secuencia, el Ejército Argentino difundió un comunicado en el que argumentó que se trató de una confusión. “A modo de celebración por la finalización del curso, se arrojó harina y sidra sobre los 221 paracaidistas recientemente egresados”, inicia el texto. “A un grupo de 35 efectivos, por un error de quienes debían llevar el material, se les arrojó cal en lugar de harina”, sostuvieron. Y agregaron: “Ese personal fue el afectado e inmediatamente evacuado al Hospital Militar Córdoba, donde recibieron atención médica”.