Incidentes en el Congreso: manifestantes prendieron fuego un móvil de Cadena 3

"Fui a sacarlo de ahí y cuando abrí la puerta me agarraron del cuello, me tiraron para atrás y empezaron a mover el auto para un lado y para el otro hasta que lo dieron vuelta. Lo quemaron. Le tiraron una especie de cartón encendido y yo quería sacarlo, pero no me dejaron", relató el periodista Orlando Morales en diálogo con Radio Rivadavia.

El episodio ocurrió alrededor de las 16.30, cuando los manifestantes comenzaron a lanzar piedras y bombas molotov contra las fuerzas de seguridad, quienes respondieron con gases lacrimógenos y la utilización de camiones hidrantes.

En ese marco, el corresponsal de Cadena 3 en Buenos Aires sufrió el ataque de un grupo de personas que se encontraban protestando contra la norma que impulsa el gobierno de Javier Milei y tuvo que ser atendido por el personal del SAME. "Estoy mal. Tengo un hijo de 11 y otro de 9 años, yo no quiero este país. Estoy cansado. Desde el año 92 que soy periodista y estoy en la calle, haciendo móvil. Hice muchas marchas y cubrí de todo. Un montón de presidentes han pasado y estuve acá, y siempre lo mismo", contó-angustiado- el reportero de la emisora radial cordobesa.

Y agregó: "Te juro que no quiero más un país así. Para mis hijos y los de los demás. Esto se tiene que acabar. Uno tiene que escuchar al otro, este de acuerdo o no, pero no podés hacer daño así".

El incidente se dio en medio de la protesta de agrupaciones de izquierda y movimientos sociales contra la Ley Bases que está siendo tratada en el Congreso, donde se registraron fuertes enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes. "Fui a sacarlo de ahí y cuando abrí la puerta me agarraron del cuello, me tiraron para atrás y empezaron a mover el auto para un lado y para el otro hasta que lo dieron vuelta. Lo quemaron. Le tiraron una especie de cartón encendido y yo quería sacarlo, pero no me dejaron", relató el periodista Orlando Morales en diálogo con Radio Rivadavia.

El episodio ocurrió alrededor de las 16.30, cuando los manifestantes comenzaron a lanzar piedras y bombas molotov contra las fuerzas de seguridad, quienes respondieron con gases lacrimógenos y la utilización de camiones hidrantes.

En ese marco, el corresponsal de Cadena 3 en Buenos Aires sufrió el ataque de un grupo de personas que se encontraban protestando contra la norma que impulsa el gobierno de Javier Milei y tuvo que ser atendido por el personal del SAME. "Estoy mal. Tengo un hijo de 11 y otro de 9 años, yo no quiero este país. Estoy cansado. Desde el año `92 que soy periodista y estoy en la calle, haciendo móvil. Hice muchas marchas y cubrí de todo. Un montón de presidentes han pasado y estuve acá, y siempre lo mismo", contó-angustiado- el reportero de la emisora radial cordobesa.

Y agregó: "Te juro que no quiero más un país así. Para mis hijos y los de los demás. Esto se tiene que acabar. Uno tiene que escuchar al otro, este de acuerdo o no, pero no podés hacer daño así".

El incidente se dio en medio de la protesta de agrupaciones de izquierda y movimientos sociales contra la Ley Bases que está siendo tratada en el Congreso, donde se registraron fuertes enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes.