Juan Darthés fue condenado a 6 años de prisión por abuso sexual contra Thelma Fardin

El actor Juan Darthés fue condenado a seis años de prisión por la Justicia de Brasil en la causa por abuso sexual agravado contra Thelma Fardin. Darthés gozará de un régimen semiabierto, lo que significa que el exintegrante del elenco de Patito Feo podrá salir del penal durante el día pero deberá volver a prisión todas las noches y dormir en su respectiva celda.

“Este es un escenario para el que no estaba preparada, había perdido la esperanza y la fe en la Justicia”, dijo al borde de las lágrimas Thelma durante una conferencia de prensa.

“Porque a pesar de que hoy mi caso tuvo Justicia, esta no es la realidad en la mayoría de los casos. Por eso tiene que ser un mensaje de esperanza para todas esas personas que están sufriendo algún tipo de abuso”, agregó.

“La justicia de Brasil declaró la culpabilidad del actor en el juicio por violación contra Thelma Fardin. Los jueces enviaron un claro mensaje de justicia. Firme paso en la lucha por los derechos de las víctimas de violencia sexual y de género”, reza la publicación que la ONG hizo en X, la red social antes conocida como Twitter. La referente del colectivo de Actrices Argentinas dará una conferencia de prensa a las 17.30 desde la sede de Amnistía -ubicada en Santos Dumont al 3429-, acompañada por la directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina Paola García Rey, la abogada de Fardin ante la justicia brasilera Carla Andrade Junqueira, y Martín Arias Duval, abogado ante la justicia argentina.

“Conforme a las modificaciones de la Ley Nº 12.015, de 2009, en el artículo 213 del Código Penal, ‘obligar a una persona mediante violencia o amenaza grave a tener relaciones carnales o a practicar o permitir que se practique con ella cualquier acto libidinoso’”, dice el fallo de segunda instancia que declaró culpable a Darthés, cuyos pormenores serán dados a conocer en la mencionada conferencia de prensa.

En diciembre de 2018, Fardin junto al colectivo Actrices Argentinas hizo pública su denuncia de abuso sexual agravado contra Juan Darthés, por un hecho presuntamente ocurrido en Nicaragua cuando ella tenía 16 años y él 45, mientras ambos participaban de una gira de la tira Patito Feo.

“Fue en 2009. Tenía 16 años y estábamos en una gira infantil. Yo era una nena. El único actor adulto tenía 45 años. Comenzó a besarme el cuello y le dije que no. Me agarró la mano y me hizo que lo tocara y me dijo ‘mirá como me ponés’, haciéndome sentir su erección. Me tiró en la cama y me empezó a practicar sexo oral. Me metió los dedos y yo seguía diciendo que no. Le dije: ‘Tus hijos tienen mi edad’, pero siguió.

Se subió encima mío y me penetró, hasta que alguien golpeó la puerta, me paré, Juan salió de encima mío y salí. Gracias a que alguien habló, hoy yo puedo hablar. Cuando lo dije, me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a cuidarme y a darme mucho amor”, relataba la actriz en un video testimonial difundido en esa ocasión.

Cinco años después, en mayo de 2023, Darthés fue absuelto de la acusación de abuso sexual con acceso carnal por la justicia brasilera.

Ese fallo de primera instancia fue firmado por el magistrado Fernando Toledo Carneiro, subrogante del Juzgado Penal Federal 7 de San Pablo, donde se siguió el proceso contra Juan Pacífico –tal el nombre de nacimiento del actor– luego que se aceptase un pedido de la fiscalía realizado el 6 de abril de 2021.