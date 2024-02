Fuertes cruces y denuncias cruzadas entre Cristina y el gobierno

A lo largo de las 33 páginas difundidas en las redes sociales, Cristina Kirchner cuestionó en duros términos al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien definió como el “artífice del endeudamiento serial del Gobierno de (Mauricio) Macri y del retorno del FMI a la Argentina”, y criticó el “insólito reciclaje de personajes y ex funcionarios” que hizo el presidente Javier Milei.

Para la expresidenta Cristina Kirchner, el problema económico de la Argentina se resume a la falta de dólares y al endeudamiento permanente. Y negó que la inflación sea consecuencia del déficit fiscal. La cruzó el ministro de Economía, Luis Caputo: “Señora, nunca es tarde para aprender un concepto económico muy básico y que lamentablemente usted siempre ignoró: deuda sólo se toma cuando hay déficit fiscal”, sostuvo el funcionario.

Cristina le respondió. “Sólo en un país con este Poder Judicial puede volver a ser funcionario público”, dijo la exvicepresidenta.

Ante esa publicación en redes sociales, el funcionario nacional respondió por la misma vía: “Señora, nunca es tarde para aprender un concepto económico muy básico y que lamentablemente usted siempre ignoró: deuda sólo se toma cuando hay déficit fiscal”. Y lanzó: “La invito a tener un poco de dignidad y permanecer callada mientras los argentinos de bien hacen el enorme esfuerzo de soportar y superar el desastre económico de sus últimos 4 años de gobierno, sin duda el peor de la historia argentina”.

Lejos de dejar que la disputa dialéctica quedara ahí, Cristina Kirchner volvió a las redes sociales para responderle a Caputo: “Buen día señor Ministro. No es el primero de su familia que intenta hacerme callar”.

Alberdi en el día de San Valentín

Con un cita de Juan Bautista Alberdi, la ex presidenta Cristina Kirchner subrayó que el Gobierno de Javier Milei necesitará “la construcción de un sistema de acuerdo parlamentario” para llevar adelante la gestión.

A través de sus redes sociales, la ex vicepresidenta dio a conocer un documento de trabajo en el que analizó la situación que enfrenta el Gobierno de La Libertad Avanza.

“En el día de San Valentín y, como siempre, enamorada de la Patria comparto con ustedes el documento de trabajo ´Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación´. Va con cita de Juan Bautista Alberdi”, publicó Cristina Kirchner.

Al inicio del documento, la ex mandataria apeló a palabras del autor intelectual de la Constitución de 1853, uno de los personajes de la Historia argentina que suele destacar el líder de La Libertad Avanza.

“Tomar capitales a préstamo para reemplazar los capitales destruidos por la crisis, no es remediar la pobreza, sino agravarla; la riqueza de otro no es la riqueza del país. La deuda representa más la pobreza que la riqueza. Endeudarse no es enriquecerse, sino exponerse a empobrecerse por la facilidad con que siempre se gasta lo ajeno”, fue la cita de Alberdi elegida por Cristina Kirchner.

Y agregó el objetivo con el que lo hizo: “Con el ánimo de encontrar otra forma de abordar las cuestiones de Estado, desde los hechos objetivos y los datos concretos que ayuden a comprender la verdadera naturaleza de nuestros problemas como país y nos alejen de las adjetivaciones personales o de las meras opiniones sin anclaje en la realidad”.

“A diferencia de lo que se afirma habitualmente, en cuanto a que el principal problema de la economía argentina es el déficit fiscal y la principal causa de la inflación, la emisión monetaria necesaria para cubrirlo; nosotros sostenemos que la inflación en Argentina se dispara ante la escasez de dólares y que el endeudamiento compulsivo en dicha moneda no hace más que agravar dicha escasez al profundizar la ya conocida y estructural restricción externa de nuestra economía bi-monetaria”, señaló la exvicepresidenta.