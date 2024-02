Royon aseguró que la echaron como parte de un "castigo" por el voto de los diputados salteños

La ex secretaria de Minería Flavia Royón se refirió a su salida del gobierno y lo atribuyó a una necesidad del presidente Javier Milei de ir contra el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

“Si soy parte de ese castigo, bueno, pero yo realmente no tenía injerencia ni contacto con diputados salteños”, subrayó Royón.

En declaraciones radiales, la ex funcionaria dijo que no tuvo nada que ver con los acuerdos parlamentarios que se frustraron y dejaron trunca la ley ómnibus.

En medio de la tensión con las provincias, el Presidente le pidió la renuncia a ella y al titular de Anses Osvaldo Giordano, proveniente de la provincia de Córdoba.

“La política es así, el Presidente tiene todo el derecho de armar el equipo con la gente que él considere, pero hay diputados de Salta que ni conozco, un poco me sorprendió”, resaltó la ex funcionaria.

Sobre la sucedido después de que Milei la echará, detalló: “Me llamó el gobernador (Gustavo Sáenz), muchos gobernadores. Recibí cientos de mensajes, fue muy movilizante el reconocimiento”.

“Hablé con el gobernador, me dijo que no era parte de un acuerdo, que lamentaba la situación. Se lamentó, dijo que le parecía injusto que fuera castigada yo en función de este teórico acuerdo político, me manifestó que él nunca tuvo una reunión ni con el Presidente. Esos son temas entre ellos de los que no he participado", subrayó Royón.

La ex funcionaria había sobrevivido a la salida del presidente Alberto Fernández del poder y quedó con Milei en Minería, cargo del que salió eyectada esta viernes tras el enojo del libertario con las provincias.