El fondo BlackRock realizó una compra de bonos Bopreal

El fondo de inversión Black Rock, de Estados Unidos, compró bonos Bopreal de la serie 1 por apenas US$ 1,8 millón, a pocos días del encuentro virtual que mantuvieron el CEO de esa empresa y el presidente Javier Milei.

La inversión del fondo más grande del mundo es mínima y se conoce a una semana del encuentro que su CEO, Larry Fink, mantuvo con Milei. En esa reunión virtual, Fink le confirmó al jefe de Estado que viajará en mayo a Buenos Aires para mantener un encuentro y definir inversiones en el país.

El Bopreal es el título con que el Banco Central busca reprogramar los pagos en dólares a importadores y absorber pesos del mercado, entregando a las empresas un instrumento que pueden incorporar a sus carteras, transferir a sus casas matrices o negociar con alguna quita en el mercado.

El Bopreal de la serie 1 cotiza con una paridad promedio del 68% y mantiene todavía un volumen de negocios acotado (menor a los US$ 10 millones por rueda). En tanto, la autoridad monetaria adjudicó el jueves US$ 271 millones de la serie 2 de este bono, habilitada en esta subasta sólo para empresas MiPymes. Así, colocó el 54,2% de los hasta US$ 500 millones que había ofrecido.

El Banco Central ratificó que el Bopreal serie 2 se continuará "ofreciendo en licitaciones semanales hasta cubrir el monto máximo de US$ 2.000 millones" y aclaró que desde la siguiente subasta, que se convocará la semana próxima, "las licitaciones estarán abiertas a todos aquellos importadores que tengan saldos pendientes de cancelación de su deuda registrada".