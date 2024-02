Bullrich afirmó que el PRO y La Libertad Avanza podrían avanzar en un "nuevo rediseño político"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , se refirió a la chance de que el Gobierno avance en un "nuevo rediseño político", lo cual incluiría la integración del PRO.

En declaraciones a La Nación+, la presidenta del Consejo Nacional del partido amarillo señaló que el acercamiento del espacio a La Libertad Avanza "se viene porque la idea es la que tiene que regir, no las estructuras políticas".

"Como la idea es muy similar, estamos caminando juntos", añadió la ex candidata presidencial.

Lousteau: "El PRO está apoyando cualquier cosa para estar adentro del Gobierno ahora o después"

Sobre la posibilidad de que se profundice el vínculo entre ambos espacios, Bullrich manifestó: "No me quiero apurar. Es un tema a debatir". Y reconoció: "Yo empujo para ese lado, sin duda. Para que la idea no se frustre de nuevo en la Argentina, que el cambio no se frustre de nuevo. No podemos darnos el lujo de que otra vez el cambio se frustre por los intereses que te traban ese cambio". Además, deslizó que varios dirigentes del PRO podrían sumarse al Gobierno, ya que remarcó que "hay muchísimos nombramientos que faltan".

"Hubo mucho tiempo en el que se trabajó sobre la ley y quizás se puso la prioridad ahí, pero creo que hay una conciencia clara de que es necesario avanzar territorialmente sobre todos aquellos espacios que están dominados por gente que no sólo es contraria, sino que desde las mismas instituciones hablan contra el Gobierno e intentan destruir al Gobierno desde adentro", se quejó la titular de la cartera policial.

Al referirse a la designación de Daniel Scioli como secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Bullrich expresó: "Pienso que es importante que toda la gente que esté en el Gobierno, sobre todo por la lucha que hay que dar, esté alineada con el Gobierno. No sé si Scioli está alineado. Hace muchos años que viene practicando una idea muy diferente".

Y lanzó: "Toda su gente es la que el otro día se levantó a festejar que se hubiera votado en contra de la Ley Ómnibus. Entonces, ¿qué es? ¿un premio personal? ¿Es un amigo? El Gobierno hoy tiene que alinearse políticamente. Esto no es un tema de amigos. Es un tema de que toda la gente tiene que defender una causa y jugarse por la causa".