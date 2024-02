Alperovich habló en el juicio en su contra por abuso sexual: “Esto me mató”

La audiencia duró casi seis horas. La víctima declaró durante más de dos y respondió preguntas de cada una de las partes. Dio detalles del calvario por el que pasó durante el año y medio que trabajó para el ex senador y ex gobernador de Tucumán, José Alperovich. El ex caudillo tucumano llegó al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 29, ubicado en Paraguay 1536 junto a su abogado, Augusto Garrido y sus cuatro hijos. Se abrazó a Sara Alperovich y esperó, sin más, que comenzara la audiencia.

Alrededor de las 11 el juez Juan Ramos Padilla dio inicio a la sesión y se leyó el requerimiento de elevación a juicio.

La denunciante, hija de un primo de Alperovich, lo denunció en 2019 por abuso sexual. En total fueron 9 hechos: tres casos de abuso sexual –dos de ellos en grado de tentativa– y seis de violencia sexual agravada por acceso carnal, según la acusación.

Alperovich escuchó la acusación en su contra sin demasiados gestos. Miró por momentos el suelo, después a un costado. Escuchó el detalle de las violaciones y los abusos que describió la mujer que fue su asistente durante un año y medio durante la etapa de instrucción. Poco antes del mediodía Ramos Padilla le ofreció declarar y Alperovich dijo: "Señor juez, voy a desoír las recomendaciones de mis abogados y voy a decir: quiero la verdad. Esto me mató y quiero justicia. Les pido que presten atención, al fiscal, señor juez, a todas las pruebas".