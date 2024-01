Tensión y reclamos en el inicio del debate de la Ley Ómnibus

Con la posibilidad de cambios en determinados puntos, la Cámara de Diputados inició este martes el análisis del proyecto de ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", en un plenario de comisiones con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo.

El proyecto comenzó a ser debatido en un plenario de las Comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y de Presupuesto, donde exponían el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra; el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Fue Chirillo quien mostró la predisposición del Gobierno de Javier Milei para modificar los términos del proyecto de Ley Ómnibus. "Algunos bloques nos plantearon que el plazo de las facultades delegadas por dos años con posibilidad de prórroga por dos años más podía ser mucho, y estamos considerando que sea uno y uno para incluirlo en la versión final", señaló.

El encargado de llevar adelante el plenario era el diputado de La Libertad Avanza Gabriel Bornoroni, presidente de la comisión de Legislación General, y se organizó con el otorgamiento de la palabra a grupos de diputados de a cinco, con cinco minutos cada uno. La reunión que se desarrolló en un clima de tensión.

Desde la oposición, el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió que concurran el jefe de Gabinete de ministros, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, a la vez que reclamó la exposición de manera presencial del asesor presidencial Federico Sturzenegger y de todos los ministros del Poder Ejecutivo, en virtud de los temas contemplados en la ley.

Martínez planteó además que se contemple la presencia de colectivos y organizaciones "afectadas por el DNU y por la ley ómnibus". A su turno, la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, cuestionó a José Luis Espert, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, "por haber pedido balas" para legisladores de izquierda, y pidió ampliar el giro a otras comisiones, a la vez que dijo que "más que un (ley) ómnibus esto parece un tren fantasma".

En el marco del plenario, el diputado de UxP y secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, pidió que los presidentes de las comisiones que participan del plenario digan si "han recibido pedidos de coimas de diputadas o diputados", como planteó el presidente Javier Milei, días atrás en una entrevista televisiva.

"No tiene ningún asidero su pregunta, diputado, no estamos tratando el tema en cuestión", aseveró Bornoroni, quien ante la insistencia de Palazzo sobre si había recibido algún pedido en ese sentido aseguró: "No, obvio que no".

Este miércoles concurrirán al plenario los ministros del Interior, Guillermo Francos, de Seguridad, Patricia Bullrich, y funcionarios de Economía, que hablarán sobre cuestiones impositivas, fiscales, deuda, defensa de la competencia y energía.