Cruces en educación por la media sanción en Diputados de la Ley Finocchiaro

La Cámara de Diputados dio ayer media sanción al proyecto que declara a la educación como un “servicio estratégico esencial” y obliga a las escuelas a abrir los días de paro y contar con una guardia mínima de personal que garantice el derecho a la educación de los niños y adolescentes.

Tras largas horas de debate, la votación se realizó en general y en particular por pedido del miembro informante y resultó con 131 votos a favor, 95 en contra y 2 abstenciones.

La iniciativa fue impulsada por el titular de la Comisión de Educación y ex ministro del gobierno de Cambiemos, Alejandro Finocchiaro, pero contó con aportes de diputados radicales como Carla Carrizo, de la Coalición Cívica e Innovación Federal. Entre otros puntos, la iniciativa propone que, el 30% del personal de la escuela deberá permanecer en sus puestos durante los dos primeros días de la medida de fuerza, para garantizar la continuidad de las clases.

Si el paro se prolonga por más de dos días, este porcentaje se incrementará al 50%. De esta manera, aunque se permitiría la realización de las protestas, estas deberían llevarse a cabo bajo las condiciones estipuladas por la nueva normativa. Democracia dialogó con distintos referentes de la ciudad que dieron su punto de vista sobre la media sanción y mostraron sus contrapuntos.

En ese sentido, Silvia Velasco, secretaria general de SUTEBA expresó: "Repudiamos esta media sanción, venimos con medidas de lucha desde que el gobierno nacional quiere avanzar contra los derechos de los trabajadores y el recorte del salario. Lo único que vemos con esta medida es que buscan silenciar o disciplinar a quienes protestamos para que estar en mejores condiciones, no solamente los docentes, sino para garantizar el derecho a tener educación de todos los alumnos y alumnas del país", y añadió "observamos que no hay un interés real por la educación".

En esa línea, la representante gremial dijo que "si así fuera no la desfinanciaría, no recortaría el salario de los docentes, no dejaría de enviar a la Provincia el dinero necesario que por ley le corresponde, no recortaría el presupuesto en copa de leche y restauraría el FONID" y agregó "creo que esta media sanción es en realidad un avasallamiento contra de lo que dice nuestra Ley Nacional de Educación, que el Estado es el principal garante de la educación y que la educación es un derecho. Nunca es un servicio". Además, Velasco sostuvo que los docentes " no somos prestadores de servicios, sino garantes de un derecho al que tienen que acceder todas y todos. Creemos que esto lleva a la mercantilización y a la comercialización de la educación".

Por último, se refirió al intendente de nuestra ciudad, Pablo Petrecca: "El municipio no está poniendo plata en ningún lado. Las obras que se realizan son con fondos de la Provincia. Y, en este momento, está recortado el transporte escolar".

Contrariamente, Juan Fiorini, presidente del Honorable Concejo Deliberante de Junín manifestó estar a favor de la medida. "En el año 2021, cuando fui Senador, había presentado un proyecto similar para declarar la educación como esencial, por lo tanto coincidimos plenamente", expresó y añadió "la educación es prioridad y así tiene que ser. Muchos de los problemas que vemos hoy, como la inseguridad y las adicciones, están relacionados a esa falta de educación y al rol que año tras año fue dejando de cumplir la escuela".

En ese mismo sentido, sostuvo que "esto no es en contra de nadie, sino que es puntualmente para que la educación esté en ese lugar. Desde el 2003 hacia atrás, todos los años, por alguna cuestión, los chicos perdieron días de clase. Por eso, esta ley busca garantizar que eso no pase y que los chicos puedan tener las clases como corresponde".

Por último, aseveró que "hoy vemos las consecuencias de que la educación no sea prioridad, muchos chicos salen de la secundaria sin saber hacer cálculos básicos y en la primaria no saben leer ni escribir. Hay una gran brecha entre la escuela y la universidad", y concluyó que en los reclamos gremiales "entran en juego los intereses más sectoriales o personales de muchos referentes que claramente no están pensando en esta educación. Además, esta ley sí contempla el derecho a huelga que obviamente lo tienen los trabajadores, no se vulnera para nada esa posibilidad de poder protestar, me parece que va más por otro lado".

En esa misma línea, Juan Pablo Itoiz, concejal de la UCR y Secretario de Extensión de la Unnoba, manifestó: "Las universidades nacionales están atravesando una situación crítica por decisión política del gobierno nacional que las ahoga económicamente. Por eso, celebro la media sanción de diputados de la esencialidad de la educación y el financiamiento a las universidades; y mucho más porque ha sido una lucha de los diputados radicales", y añadió "la educación no es una mercancía, ni su financiamiento un gasto. Todo lo contrario, no puede estar a merced de los gobiernos de turno".

Por último, expresó: "Para que el país crezca y se desarrolle, debemos asumir que la educación es una inversión, para que en el futuro nuestros jóvenes tengan oportunidades y podamos construir una sociedad libre y justa".