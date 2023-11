Reuniones, marchas y contramarchas de Milei

Javier Milei termina una agitada primera semana como Presidente electo, con marchas y contramarchas en las designaciones de su equipo de Gobierno -que sumó representantes del PRO y el 'schiaretismo'-, incesantes reuniones en el porteño Hotel Libertador para delinear sus primeras medidas de gestión y llamados telefónicos con líderes internacionales como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el papa Francisco y la titular del FMI Kristalina Georgieva.

Como durante toda la campaña electoral, el Hotel Libertador -ubicado en la avenida Córdoba al 600- continuó siendo durante esta semana el punto de reuniones entre Milei, sus equipos técnicos y principales referentes, y se convirtió en una puerta giratoria de dirigentes de la Libertad Avanza (LLA) y sus aliados del PRO para empezar a llenar las casillas de designaciones.

Si bien oficialmente desde LLA repiten que los nombramientos del gabinete se conocerán recién a partir del 10 de diciembre, tras la asunción de Milei, muchos puestos clave ya fueron confirmados por el propio presidente electo o a través de la flamante oficina de prensa del libertario que abrió una cuenta en la plataforma X para convertirse en el canal de la "única información oficial" sobre el futuro gobierno.

Con confirmaciones y marchas atrás que dejaron al descubierto esta semana las pujas de poder internas, el gabinete que acompañará a Milei ya tiene varios de sus casilleros llenos. La 'mesa chica' de LLA la conforman los ya designados jefe de Gabinete, Nicolás Posse; ministro del Interior, Guillermo Francos; y la futura canciller Diana Mondino, quienes mantuvieron reuniones con Milei durante todas las mañanas de esta semana en el Libertador.

Otras designaciones que tuvieron confirmaciones firmes fueron las del abogado penalista Mariano Cúneo Libarona como Ministro de Justicia -ya se reunió esta semana con la Corte Suprema-, que se suman a Guillermo Ferraro a Infraestructura y Sandra Petovello al nuevo Ministerio de Capital Humano, que asumirá las áreas de Salud, Educación y Desarrollo Social.

Más allá de estos nombres del riñón de LLA, las tensiones para la conformación del futuro gabinete nacional dominaron la primera semana posterior al balotaje con pujas con el sector del PRO que acordó con Milei tras la primera vuelta, encabezadas por el expresidente Mauricio Macri -alejado del país estos días por un viaje a Qatar en su carácter de dirigente de la FIFA- y la titular del partido Patricia Bullrich.

La excandidata presidencial es número puesto para el ministerio de Seguridad, un cargo que ya ocupó durante el gobierno de Cambiemos con Macri a la cabeza, pero aún no se confirmó formalmente esta designación. Mientras tanto, la vicepresidenta Victoria Villarruel -a quien en toda la campaña Milei sindicó como quien sería la responsable del área de seguridad y defensa- se adelantó y ayer hizo un rally por las principales oficinas de las fuerzas de seguridad y visitó el departamento central de la Policía Federal Argentina y los edificios de Prefectura y Gendarmería.

La danza de nombres para el gabinete económico hizo que la oficina de Milei tuviera que salir a aclarar que la promesa de campaña de cerrar el Banco Central se mantiene en pie y "no está en discusión", ya que ambos exfuncionarios macristas se han mostrado contrarios a la propuesta de dolarización.

La otra pata que sumó Milei a su gabinete esta semana provino del espacio que comanda desde Córdoba el mandatario saliente de esa provincia y excandidato presidencial, Juan Schiaretti.

El economista Osvaldo Giordano -actual ministro de finanzas de Córdoba- fue oficializado al frente de la estratégica Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), luego de que durante varios días fuera mencionada para ese cargo la excandidata a gobernadora bonaerense Carolina Píparo, quien hasta llegó a anunciar por las redes sociales una frustrada reunión de transición con Fernanda Raverta.

El otro dirigente 'schiarettista' que se sumaría es Franco Mogetta, que podría saltar de la secretaría de Transporte de Córdoba a la de la Nación. Otros funcionarios confirmados fueron el ingeniero químico Horacio Marín -presidente de Exploración y Producción de la empresa petrolera y gasífera Tecpetrol- como titular de YPF; y el productor teatral Leonardo Cifelli como secretario de Cultura.

"Estamos trabajando a contrarreloj, de múltiples maneras para conformar equipos", repiten los referentes de LLA en los pasillos y en la puerta del Libertador, con guardia permanente de periodistas por sus varias entradas, que también se llenaron durante la semana de curiosos ocasionales y militantes libertarios.

Entre los contactos internacionales, el presidente electo mantuvo esta semana conversaciones telefónicas con varios líderes mundiales. A Biden, el Papa argentino y la titular del Fondo, se le agregaron el presidente de Ucrania, Volodomir Zelensky; el primer ministro de Hungría, Viktor Orban y el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol; e intercambio saludos con el mandatario chino Xi Jinping y el francés Emmanuel Macron.

Otros funcionarios que se comunicaron con Milei fueron el titular la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro; el presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa; el ex primer ministro británico y actual canciller, David Cameron; el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn; el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken; y el embajador estadounidense en la Argentina, Marc Stanley.

También lo hicieron la presidenta de Hungría, Katalin Novak; los mandatarios de Ecuador, Guillermo Lasso; de Uruguay, Luis Lacalle Pou; de El Salvador, Nayib Bukele; de Panamá, Nito Cortizo; de Armenia, Vahagn Khachaturyan; de Costa Rica, Rodrigo Chaves; de Colombia, Gustavo Petro; el primer ministro de India, Narendra Modi; y la coordinadora del movimiento político liberal-republicano Vente Venezuela, María Corina Machado.

De cara a la jornada del 10 de diciembre, en la que Milei jurará ante la Asamblea Legislativa reunida en el Congreso y recibirá los atributos del mando de parte del presidente saliente Alberto Fernández -en un lugar aún a definir- el libertario recibió esta semana al director de la Sastrería MIlitar, José María Villani, para tomarle las medidas de la banda presidencial.

Otra cuestión no menor que Milei y su equipo deberán decidir es cuál de los tres bastones presidenciales que recibió usara ese día. Por un lado, se reedita la vieja pelea de la familia Pallarols: el legendario orfebre Juan Carlos -que hizo la mayoría de los bastones presidenciales desde la llegada de la democracia a la actualidad- realizó el suyo recorriendo todo el país para que miles de argentinos participen del proyecto, mientras que su hijo Adrián realizó otra pieza en la que incorporó en la parte superior la figura de un león, que es el animal con el que se identifica el libertario.

Como tercera opción, el orfebre santafesino Santiago Marsili confeccionó otra pieza en la que también colocó la imagen de un león y los primeros versos del Himno Nacional: "Oíd mortales el grito sagrado, ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!".

Frigerio le pone límites a Bullrich

El gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se refirió al futuro de Juntos por el Cambio y al rol que asumirá la coalición durante y luego de la transición de mando y cuestionó el posible desembarco de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad en la futura gestión del presidente electo. “Si es funcionaria de [Javier] Milei no puede seguir siendo presidenta del partido”, advirtió el exministro de Interior de Mauricio Macri.

“Para que sea una decisión institucional y de la coalición tiene que ser de todos y eso no fue así”, señaló Frigerio. “Si Bullrich es funcionaria de Milei, no va a poder seguir siendo presidenta del partido. Me parece que eso es algo casi obvio”, aseguró el gobernador electo.

“No hubo una consulta dentro de la coalición para las designaciones de funcionarios, pero cada quien es libre de sumarse al gobierno si considera que eso es positivo”, aclaró, en tanto, Frigerio. En esa línea, el exministro sostuvo que dentro del bloque de gobernadores de JxC no sienten “que el mandato de la sociedad haya sido para cogobernar a nivel nacional”.

Y tras ello agregó: “La Libertad Avanza tiene que tener opinión sobre los cargos que hacen a la sucesión presidencial, no se puede no escuchar al presidente electo”. Él tiene el derecho de poner sobre la mesa el nombre de quien considere oportuno para presidir la Cámara de Diputados”. Aun así, Frigerio ahondó en la importancia de que el gobierno entrante se nutra “de gente con experiencia”, al considerarlo un aporte para la próxima gestión.