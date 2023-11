Alumnos de un colegio religioso de Buenos Aires planeaban secuestrar y violar a compañeras

“Yo voy a agarrar a la F… y a la V… y las voy a descuartizar”, así eran los mensajes que se enviaban un grupo de chicos del colegio San Juan Evangelista de La Boca, en Buenos Aires, haciendo referencia a sus compañeras de curso. El martes la institución se enteró de los hechos que se veían planificando desde marzo.

Esta última semana, las alumnas del colegio revelaron cómo un grupo de siete compañeros amenazaban y planificaban secuestrarlas y violarlas. Los mensajes cargan una violencia extrema que van desde “pegarle patadas en la cara” hasta “tirarlas al río para después violarlas”. Para cumplir con su cometido las iban a “atar con el cable del auricular”, informó Clarín.

“Vamos a llevarlas a abajo de un puente, cagarlas a piñas y violar mientras le pegamos”, decía uno de los chats que se difundieron. A su vez, uno de los acusados posteó una historia a Instagram, etiquetando al resto del grupo, y escribió en una imagen donde se los veía tras las rejas: “Yo con los pibes mañana loco. Soy re violín y no me importa la cana y la p… directora del colegio me la re chu.. put..”. Los alumnos ahora dan clases por Zoom y serían expulsados.