Lousteau: "Voto a Larreta, pero acompañaré al candidato a presidente de Juntos por el Cambio"

El precandidato a jefe de Gobierno porteño Martín Lousteau afirmó que en las elecciones primarias votará al postulante de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta, aunque aclaró que si en la interna se impone Patricia Bullrich, la acompañará en las generales.

"Yo digo que voy a votar por Larreta y Gerardo Morales, pero voy a acompañar al candidato a Presidente que emerja del voto de los ciudadanos", sostuvo el senador nacional de la UCR.

En una entrevista con el diario Clarín, el dirigente porteño afirmó que coincide "con ese modo de gestión" que expresa el binomio Rodríguez Larreta-Morales y destacó que "es importante tener dos excelentes gobernadores en una fórmula".

De todos modos, Lousteau también afirmó que tiene "algunas coincidencias con Patricia" Bullrich: "Ella dice lo que piensa y yo también. Y tiene su carácter y yo también. A mí me gusta que no esté coacheada. Me gusta que diga lo que piensa, me gusta que sea espontánea".

Por otra parte, al referirse a los piquetes en la Ciudad, el precandidato a jefe de Gobierno porteño afirmó que se inspira "en los modelos que implementaron Mendoza y Jujuy".

"Lo que hay que hacer es impedir que la manifestación corte la circulación y eso se hace con un nuevo código de convivencia", señaló el líder de Evolución Radical, quien planteó que se podría avanzar con multas no sólo para quienes realicen manifestaciones por fuera de lo establecido en esa eventual norma sino también para las empresas de transporte, de logística, de baños químicos, de sonido que formen parte de la organización.