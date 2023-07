Rodríguez Larreta: “El campo va a ser uno de los sectores que va a sacar el país adelante”

Horacio Rodríguez Larreta aseguró que si es elegido presidente “el campo va a ser uno de los sectores que va a sacar el país adelante, produciendo más y exportando más” y detalló una serie de propuestas para impulsar el crecimiento del sector agropecuario.

“Lo primero que tenemos que hacer es liberar el campo para darle más rentabilidad. Eso se hace quitando las retenciones a las exportaciones de una cantidad grande de productos de las economías regionales. El azúcar, el algodón, el maní del sur de Córdoba, los productos lácteos de la cuenta lechera, el tabaco del norte de país, el arroz de Corrientes y Entre Ríos, las papas de Balcarce. Cero retenciones para todos estos productos regionales”, detalló en diálogo con La Hora del Campo, en Radio Continental.

El precandidato presidencial afirmó también que “las retenciones de los granos tendrán una baja sostenida previsible y claro” y aseguró que trabajará para unificar el tipo de cambio. “Tampoco es serio decir que lo vamos a hacer el primer día, con cero dólares en el Central. Hoy si quisieras unificar el tipo de cambio el primer día te da un dólar de 5.000 o 6.000. Vamos a ir sacando el cepo en la medida en la que vayas generando dólares y recuperando la confianza. No es serio dar tiempos. Va a tener que ver con cuán a fondo podamos aprobar en el Congreso los cambios que Argentina necesita”, señaló

Rodríguez Larreta enumeró otras medidas que están incluidas en las propuestas que presentó junto a Gerardo Morales, su compañero de fórmula, en Córdoba, bajo la consigna “Al campo lo que es del campo”.

“Hay que terminar con la industria del juicio que hoy te voltea una PyME; desregular la maraña burocrática de permisos, controles y cupos; resolver los problemas de infraestructura que hoy incrementan los costos, como la falta de obras en la Hidrovía; mejorar las rutas; abrir mercados; brindarle seguridad a las personas que viven en el campo y garantizar la conectividad para impulsar el AgroTech”, resumió.

Para alcanzar esos cambios, explicó, es necesario construir mayorías. “Por eso insisto tanto en que tenemos que ampliar, que tenemos que sumar. En San Juan y San Luis ganamos con gente que viene de partidos provinciales de origen cercano al peronismo. Estamos trabajando con ellos hace tiempo, a fuerza de diálogo. Si no hay mayorías, no hay leyes. Si no hay leyes, no hay cambios”, afirmó Rodríguez Larreta.

Por último, cuestionó las medidas tomadas por el actual Gobierno: “No necesitamos un dólar soja por 25 días, necesitamos planes por 25 años. ¿Quién va a decidir invertir en el campo si estamos discutiendo el dólar de pasado mañana? Es parche, tras parche”.