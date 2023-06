Grave denuncia por violencia de género contra el futbolista Lautaro Acosta

Lautaro Acosta, futbolista de Lanús, recibió una grave denuncia por violencia de género por parte de Ludmila Isabella, expareja y madre de su único hijo, Benicio. La mujer publicó en redes sociales su versión de los hechos junto a fotos de su cuerpo lesionado y pidió justicia por sufrir “violencia física, psicológica y económica”.

Ayer al mediodía, Ludmila Isabella publicó en su Instagram un extenso mensaje en el que acusó a Lautaro Acosta, recientemente separados y que tienen un hijo de cuatro años en común, de violencia de género. Entre otras cosas, aseguró sufrir “violencia física, psicológica y económica” y tener “fotos y audios para demostrarlo”.

De esta manera, Ludmila informó que este 7 de junio realizó una nueva denuncia contra Acosta, ya que existe otra que data del 2019. En esta última situación, según consta en la denuncia, tras un hecho de celos habría sido Acosta quien la agredió verbalmente, amagó a golpearla y la amenazó de muerte si iba con la policía.

En el posteo, detalló lo que habría vivido en otras ocasiones durante los siete años de relación: "Siempre voy a recordar esas madrugadas que me golpeaba sin parar, me arrastraba por el piso y hasta llegó a darme una patada en la nuca ya tirada en el piso hecha bolita", expresó y compartió imágenes de sus lesiones.

Por otro lado, se refirió a la violencia psicológica que afirma haber sufrido: “Me decía que todo lo que yo hacía estaba mal, que no servía para nada, que era poca cosa y que él me salvó la vida, que me sacó del barro. Me decía que, si yo hacía o decía algo, me iba a matar, a mí y a mi familia”.