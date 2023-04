La oposición cruzó a la vicepresidenta tras su discurso

Referentes opositores cruzaron a la vicepresidenta Cristina Kirchner, luego de su discurso en la inauguración de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK), en el Teatro Argentino de La Plata.

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que la ex mandataria nacional "habla como si no integra" la gestión actual: "Este gobierno fracasó y Cristina se tiene que hacer cargo. Hoy volvió a demostrar que no le preocupan los argentinos. El modelo kirchnerista está agotado".

La presidenta del Consejo Nacional del PRO y precandidata presidencial, Patricia Bullrich, afirmó que el "pueblo se cansó de 20 años de autoritarismo, descapitalización y pobreza" y agregó: "El peor gobierno de la historia: su obra final".

El diputado y precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, que blanco de duras críticas por parte de la ex mandataria, tuiteó: "@CFKArgentina estuvo un rato largo hablando de dolarización. Para variar, al igual que todo el resto de la casta política, se pronunció a favor del robo y en contra de los argentinos de bien".

Por su parte, el presidente del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio y referente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, tildó de "hipócrita" a Cristina Kirchner y continuó: "Ofrece para sus militantes una cátedra de economía y no es capaz de hacerse cargo del desastre inflacionario de su gobierno, con el presidente que ella eligió, que llevó al país al precipicio".

La diputada del PRO María Eugenia Vidal no solo apuntó contra la titular del Senado, sino que aprovechó para cuestionar a Nicolás Trotta, que fue ministro de Educación durante la pandemia: "Los que cerraron las escuelas un año y medio, hoy inauguran la Escuela Justicialista Néstor Kirchner".

José Luis Espert, diputado y líder de Avanza Libertad, señaló: "Cristina dice ahora que el déficit fiscal no genera inflación sino la devaluación del peso y si hay déficit es porque se paga poco Impuesto a las Ganancias (a pesar que nos violan con el resto de los impuestos). Intérnenla".