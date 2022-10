Rosatti pidió al Congreso escuchar a la Corte antes de implementar reformas

El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, reclamó al Gobierno y el Congreso que escuchen a los jueces antes de poner en marcha cualquier reforma judicial porque “tenemos mucho que decir” desde la experiencia de administrar justicia.

“Hemos visto el fracaso de tanta reforma o proyecto de reforma que no se sanciona, o se sanciona y se demora, y no se aplica, y se suspende, y esta costumbre tan argentina de suspender algo o reformar para no cumplir y entonces se vuelve a reformar”, advirtió el también titular del Consejo de la Magistratura.

Rosatti hizo ese llamado a que la Justicia sea escuchada junto en momentos en que el Senado le dio media sanción a un proyecto de ley para ampliar los miembros de la Corte de 5 a 15 miembros. “Creo que la reforma judicial profunda, que involucre aspectos sustantivos y aspectos que nosotros llamamos de superintendencia (administración e infraestructura), y aspectos procesales, va a ser la que cuente con el consenso del Poder Judicial, porque tenemos muchísimo para decir" dijo Rosatti en el cierre del encuentro. Todo eventual consejo a los otros poderes “en la medida de nuestras posibilidades y nuestra competencia vamos a llevar adelante las reformas que sean necesarias" en la Justicia, advirtió.

Rosatti habló al cerrar este viernes en Catamarca una conferencia con foco en los cambios que precisa el sistema judicial, la implementación del lenguaje claro y la perspectiva de género en el dictado de sentencias. Junto a Carlos Rosenkrantz, participaron del XXII Encuentro de Jueces de Tribunales Orales celebrado en Catamarca. El presidente de la Corte reseñó los desafíos que atraviesan los tribunales del país, no solo en el plano jurisdiccional, sino también estructural y edilicio, con una mención especial al episodio de esta semana en Rosario, donde dispararon contra Tribunales.