Piqueteros protestan y amenazan con un acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social

Militantes de la Unidad Piquetera, coordinadora de organizaciones sociales, se concentraban desde el mediodía a la sede del Ministerio de Desarrollo Social, donde permanecerán hasta las 18, horario en el que debatirán en asamblea la continuidad de la protesta. Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, en diálogo con NA no descartó montar un acampe sobre la 9 de Julio, en las inmediaciones del edificio.

Los reclamos que generaron nuevos cortes de calles y caos en el tránsito del microcentro porteño giran en torno a la exigencia de trabajo genuino, así también el alza en los planes sociales, cerrados por decisión del Gobierno y la entrega de alimentos a los comedores barriales para hacer frente a la inflación.

"Vamos a movilizar al ministerio de Desarrollo Social porque no se resuelven problemas tan básicos y elementales como el de la comida en los comedores populares. Estamos llegando a fin de año y hemos tenido 40 reuniones con funcionarios, con el ministro y no hay forma, no entienden que a los comedores hay que asistirlos porque ahí comen chicos, ancianos y gente que no tiene la posibilidad de resolver sus problemas alimentarios cotidianamente y no logramos ni eso ni cosas más profundas como trabajo genuino", expresó Belliboni en diálogo con Radio La Red.

En la misma línea, el dirigente del Polo Obrero planteó: "La idea es ir al ministerio y esperar una respuesta junto a miles de personas, y esperemos que el Gobierno reaccione. Queremos una mesa de negociación para que la gente pueda estar tranquila que de acá a fin de año van a tener respuesta".

Asimismo, cuestionó las medidas de asistencia social impulsados por el Gobierno y denunció un ajuste en la materia: "Los programas sociales están en 24 mil pesos y han perdido poder de compra porque los alimentos están cada vez más lejos en las posibilidades de muchísimos en la Argentina, mientras hay otra vara para medir a los empresarios y pulpos sojeros que les han entregado un dólar a $200 que vamos a pagar todos con una enorme emisión", subrayó.

Pasado el mediodía, manifestantes del Polo Obrero, MST - Teresa Vive, Barrios de Pie – Libres del Sur, MTR y entre otros sectores de izquierda cortaron la 9 de Julio al 1925 frente al Ministerio de Desarrollo Social para hacer visible el reclamo.

"Hasta la CGT discutió la idea de algún tipo de ayuda a fin de año porque no se llega y agrava la situación social. Las acciones de lucha tiene que ver porque hay tensión en los trabajadores porque no se resuelven sus problemas", argumentó Belliboni quien además aclaró que las acciones tendrán alcance nacional y se esperan cortes en las distintas provincias.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social contaron a NA que representantes de la cartera mantuvieron un encuentro con referentes de Unidad Piquetera el viernes de la semana pasada para intentar acercar partes y resolver las situaciones planteadas.

Este intercambio fue la continuidad de las reuniones en las que participó el ministro Juan Zabaleta, quien asistió a 10 en un año de gestión, y permitió monitorear el avance de los trámites para la financiación de máquinas y herramientas para producir.

Además, se registraron algunas demoras en la presentación de documentación por parte de las organizaciones, también por los tiempos de la tramitación, y se les ofreció acelerar los procedimientos para concretar la entrega en 15 días. El reclamo de las altas en los planes persistió por lo que coordinaron una nueva protesta para hoy.