Alberto Fernández definió el atentado como “un cimbronazo”

El presidente Alberto Fernández definió el atentado con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como “un cimbronazo”, e insistió en el diálogo “con todos”. “Acabamos de vivir un cimbronazo como sociedad por lo que le pasó a Cristina, eso debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de trabajar juntos”, sostuvo el Jefe de Estado al encabezar un acto en la planta de la automotriz Ford en la localidad bonaerense de General Pacheco.

“Costó demasiado la democracia para que a estas alturas no seamos capaces de hablar los que no pensamos lo mismo”, dijo en la misma línea el primer mandatario. Asimismo, insistió en que “un diálogo se genera con todos, no con los que piensan como uno”.

El Presidente hizo estas declaraciones al promulgar la ley de Promoción de las Inversiones en la Industria Automotriz y Autopartista y su Cadena de Valor, que permitirá profundizar el crecimiento experimentado por el sector, que en el primer semestre de este año tuvo un alza de 23,3 % contra el mismo período de 2019. En este marco, aseguró que “en la industria reside la posibilidad de potenciar el trabajo y de fortalecer el desarrollo”.